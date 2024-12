Serviceclub schenkt peperdure duofiets aan volwassenen met beperking: “Echt de max”

Voor de tien bewoners van VillaVip in Wevelgem staat fietsen gelijk aan vrijheid. Dankzij serviceclub Lions Menen kunnen ze nu richting hun werk of een terras op een splinternieuwe fiets. Een welkom cadeau voor zorgmama en -papa Tine en Marc. “Zonder steun zouden we dat nooit kunnen kopen.”

Al sinds de zomer van 2019 wonen Marc Vanoverbeke en Tine Scherpereel in de Parkstraat in Wevelgem, samen met hun tien ‘pluskinderen’. VillaVip, zo heet het concept, dat al in achttien andere gemeenten bestaat. Marc is er de zorgpapa, Tine de zorgmama en samen bieden ze onderdak aan tien personen met een beperking.

7 op 7, 24 op 24 staan ze samen met hun team paraat voor hun kindjes – zelf hebben ze er ook vijf die intussen al bijna allemaal volwassen zijn. Bewonderenswaardig is het zeker. Dat vonden ze ook bij Lions Menen. Daarom besloot de serviceclub een deel van de opbrengst van hun wijnverkoop en filmgala te schenken aan het project.

Niet zomaar een cheque, wel eentje van 13.000 euro én voor een specifiek doel. “Dat is toch de grootste uitgave van dit werkjaar”, weet ook Bart Bollen. “Daarmee kon een elektrische duofiets aangekocht worden aangepast aan de bewoners van VillaVip.”

Dankbaar

Een welkom geschenk. “We hadden al een fiets, maar door de grote investering ging dat om een tweedehandsfiets”, vertelt Marc. “Dat zag je ook. Hij begon langzaamaan te verslijten. Niet evident, zeker voor de begeleider werd het lastiger en lastiger. Onze gasten zitten dan wel graag op de fiets, heel hard trappen zit er niet in.”

De dankbaarheid is dan ook heel erg groot. “Het is echt de max. Voor onze gasten is dat ook heel erg belangrijk. Ze eten graag en hangen graag in de zetel, maar bewegen is broodnodig en daar moeten we dan ook alles voor doen. Maar ook gewoon qua transport. Om boodschappen te doen of voor hun vrijwilligerswerk in onder meer kinderopvang Pinkeltje of woonzorgcentrum Sint-Camillus hoeven we zo geen wagen uit te halen”, verduidelijkt Tine.

De bewoners van VillaVip Wevelgem gingen dan ook maar al te graag op de foto met hun fiets en de schenkers ervan. Jan gaf een woordje uitleg waarom hij het ook zo leuk vindt. “Om te fietsen langs de Leie. En dan een pintje te drinken natuurlijk.” (JDr)