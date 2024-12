Seniorenraad wil aandacht voor bezorgdheden

De seniorenraad van Ieper vraagt aan het nieuwe stadsbestuur via een memorandum aandacht voor hun specifieke bezorgdheden. “Wij zijn almaar met meer en vormen een diverse en belangrijke groep in de Ieperse samenleving”, aldus voorzitter Hugo Nuitten. “In 2022 maakten 60-plussers een derde van de Ieperse bevolking uit. Dit zijn 10.933 mensen, waarvan 2.641 personen ouder dan 80 jaar zijn. Senioren ondersteunen mee de gezinnen die met beide ouders gaan werken door opvang voor de kinderen te verzorgen. Veel besturen van culturele verenigingen en sportorganisaties worden bestuurd door senioren en heel wat senioren nemen actief deel aan de vrijetijds- en de evenementensector.”

Voetpaden

De seniorenraad wenst meer voorzieningen voor niet meer zo jonge mensen. “Wij pleiten voor meer goed bewandelbare voetpaden zonder hindernissen waar je gemakkelijk op kan met een rolwagen of loophulpmiddel. Daarnaast pleiten we ook voor rust- of babbelbanken. Uit de checklist blijkt ook dat veel senioren geen weet hebben van de verschillende alternatieve vervoersmogelijkheden die er zijn binnen de stad. De dienstverlening van bankinstellingen kalft af, mensen worden gedwongen om mee te stappen op een digitale sneltrein en daar is niet elke senior klaar voor. Een bankautomaat is een noodzaak. We vragen ook meer alternatieven voor het wegvallen van plaatselijke voedingswinkels.”

“De seniorenraad ziet de meerwaarde in van het buurtgericht werken vanuit het Zorgnetwerk”, vervolgt Hugo Nuitten. “Er is een ruim aanbod welzijn, maar het is niet altijd gekend bij de mensen. Via een toegankelijke werking kunnen senioren uit de buurt in contact worden gebracht met verschillende zorgaanbieders van wie men hulp nodig heeft.” (EG)