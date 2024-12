Senioren in Nieuwpoort kunnen eigen flat huren, vlakbij het woonzorgcentrum

Woonmaatschappij IJzer en Zee stelt 36 afgewerkte huurappartementen voor senioren voor bij het nieuwe Ravelijnplein in Nieuwpoort. Dat is vlakbij het woonzorgcentrum De Zathe. Frans Lefevre, afscheidnemend schepen en ondervoorzitter van IJzer en Zee, hoopt op een samenwerking.

Door technische problemen duurde het wat langer vooraleer de 36 seniorenappartementen bij de Emiel Copieterstraat in Nieuwpoort waren afgewerkt. Sinds deze maand hebben de eerste bewoners er hun intrek genomen. “Al 24 van de 36 appartementen zijn verhuurd”, laat Frans Lefevre weten. “We wijzen de appartementen toe volgens een lokaal reglement waarbij we eerst op zoek gaan naar senioren ouder dan 80 jaar, om vervolgens te zakken in leeftijd. Zo willen we de link maken met het nabijgelegen woonzorgcentrum De Zathe. We willen de samenwerking graag uitbreiden. Zo zou De Zathe misschien warme maaltijden kunnen aanbieden aan de senioren van de nieuwe appartementen.”

De naam ‘Ravelijn’, die het project kreeg, verwijst naar een vroegere omwalling. Een ravelijn is namelijk een deel van een vesting. Zowel het nieuwe plein als het project zelf zijn ernaar vernoemd. Woonmaatschappij IJzer en Zee laat verder weten dat er ook nog drie sociale koopwoningen zijn afgewerkt in die buurt. (GUS)