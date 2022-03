Seizoensstart bij bloemenpluktuin Herenthoeve

Wanneer de lente zich aankondigt, stijgt het adrenalinepeil bij Martine Opsomer (59) van de bloemenpluktuin Herenthoeve in de Heirentstraat 1. In de zomer van 2018 ging ze van start met een bloementuin waarin de bezoekers zelf de bloemen naar keuze konden plukken.

Het was een schot in de roos. “Van half maart tot eind oktober kan je dagelijks van 8 tot 20 uur komen plukken en dit zonder afspraak. Je vindt materiaal, de nodige uitleg en de kassa aan de ingang van de pluktuin. Betalen doe je met pasmunt of met payconiq. De meeste bloemen kosten 0,50 euro per stengel, maar sommige soorten zoals gladiolen, dahlia’s en zonnebloemen zijn iets duurder.”

Nieuw dit jaar is de invoering van het plukabonnement. “Men betaalt 140 euro en zo kan men genieten van tien plukbeurten van telkens 25 stengels naar keuze. Bovendien ontvangt men ook nog een prachtig droogboeket en krijgt men nog een gratis workshop. Hou je van lokaal geteelde bloemen, maar je bent niet in de mogelijkheid om zelf te komen plukken, dan is er het bloemenabonnement.”

“We bieden in het voorjaar en in de herfst verschillende formules aan naar uw eigen smaak en budget. Je vindt hierover alles terug op onze website.”

Meer dan 100 soorten

“We hebben meer dan 100 soorten éénjarigen, grassen, sierlijke kruiden in de zomer en prachtige dahlia’s in de herfst. Als voorjaarsbloemen kunnen er tulpen, anemonen, ranonkels en narcissen geplukt worden. De bezoekers kunnen eveneens genieten van drie uitgestippelde wandelingen die ook een zoektocht inhouden.”

(LB)