Seamen Centre Zeebrugge vindt nieuwe thuis aan jachthaven

De zeelieden en vrijwilligers van vzw Seamen Centre Zeebrugge krijgen weer een vaste locatie. De vereniging kocht na vier jaar omzwervingen een winkelruimte in de Werfkaai. Die wordt de komende maanden verbouwd tot een multifunctionele ontmoetingsruimte. “We worden opnieuw zichtbaar in een levendige en aantrekkelijke buurt.”

Bij de eerste lockdown in 2020 ging het zeemanshuis in de Ploegstraat (Markt) dicht. Niemand wist toen dat de vzw Seamen Centre Zeebrugge er nooit meer de deuren zou openen. In de plaats kwam ambulante dienstverlening met een busje op de kaaien. Ondertussen bleek dat aan het grote gebouw grote renovatiewerken nodig waren. De vereniging besliste om het pand te verkopen – dat gebeurde in 2023 aan de aanpalende school – en een nieuwe, compacte locatie te zoeken.

Kringloopwinkel

Die werd nu gevonden aan de jachthaven: een voormalig schoonheidssalon in de Werfkaai 7. “We konden deze handelsoppervlakte op de gelijkvloerse verdieping aankopen. Dit is een toplocatie in de meest levendige buurt van Zeebrugge, die bovendien momenteel heraangelegd wordt”, zeggen voorzitter Olivier Crousel en secretaris Raf Sypré.

“Rondom vind je horeca, winkels, toeristische voorzieningen, de kusttram en de trein. Onlangs opende in de Vismijnstraat ook een kringloopwinkel, wat interessant is voor zeelieden met een beperkt budget. Hier wordt de werking van het zeemanshuis opnieuw duidelijk zichtbaar en met de lokale bedrijvigheid verweven. We zullen de vergaderruimte ook voor externen ter beschikking stellen.”

Voorjaar 2025

De locatie wordt heringericht tot een multifunctionele ontmoetingsplaats. “Er komt een vergaderruimte met kookgelegenheid, sanitair en berging. De nadruk zal liggen op een praktische, huiselijke sfeer. De zeelieden krijgen er een rustige plek, weg van hun arbeidsomgeving, en waar ze met vragen terechtkunnen. Dit wordt ook de uitvalsbasis van onze vrijwilligers voor de ambulante werking, die behouden blijft. We mikken voor de opening op het voorjaar van 2025”, besluiten Crousel en Sypré.