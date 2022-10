Schotten leren Nieuwkerkse fotoclub Spectrum 3D-fotograferen

De universiteit van St Andrews in Schotland bouwde de voorbije jaren met middelen van het Europees Cupido-programma de nodige kennis omtrent 3D-fotografie op. In Schotland werd de voorbije drie jaren een netwerk van musea en medewerkers uitgerold waarin deze expertise werd gedeeld. De gemeente Heuvelland is partner in dit programma en kreeg de kans om zo’n workshop op te zetten voor de leden van Spectrum, de fotoclub van Nieuwkerke. Het bijzondere aan deze workshop was dat alles online via livestreaming werd gebracht. De lesgevers van dienst was professor Alan Miller van de St Andrews University Scotland. Samen met twee assistenten ging hij dieper in op de diverse mogelijkheden om 3D scans te maken. De voor- en nadelen werden op een rijtje gezet. De leden van de club maakten op voorhand hun eigen minifotoshootopstelling om objecten 3D te kunnen fotograferen. “Er werd afgesproken dat de club een drietal originele archeologische objecten van Keltische vondsten op de Kemmelberg zal fotograferen om in 3D om te zetten en dat we aansluitend de nodige feedback zullen krijgen van St Andrews”, weet voorzitter Bart Cuvelier. Deze toepassing van 3D-fotografie vindt in musea meer en meer ingang. “Zo kan men sommige musea al volledig digitaal bezoeken. Men gaat er de (digitale) zalen binnen en kan er elk object afzonderlijk bekijken. Museale objecten kunnen op de website van een museum langs alle kanten getoond worden. De websitebezoeker kan het voorwerp laten ronddraaien en het zo in zijn geheel bekijken.” Op de foto zien we vooraan Dennis Dereyne en Frederik Vanmoerkerke, achteraan Luc Bossaert, Stefaan Decrock, Stefaan Spruytte en Bart Cuvelier. (MDN/foto EF)