Schoolkinderen bezorgen rusthuisbewoners bijzondere kerst

In de vrije basisschool van Moen hebben de kinderen van de derde kleuterklas en het vierde leerjaar het thema ‘eenzaamheid’ van De Warmste Week heel concreet beleefd. De school sloot een samenwerkingsovereenkomst met WZC Marialove te Heestert, waarbij het de bedoeling is in de loop van het schooljaar initiatieven tussen de schoolkinderen en de bewoners van het wzc te organiseren. De bewoners werden getrakteerd op een onvergetelijk bezoek waarbij de kinderen zelfgemaakte kerstkaartjes met een vreugdevolle boodschap overhandigden. Er werden ook stemmige kerstliedjes gezongen waarbij de bewoners helemaal opfleurden. De kinderen genoten eveneens met volle teugen van de gastvrijheid maar ook van de lekkere traktatie die het wzc hen aanbood. (GJZ/foto GJZ)