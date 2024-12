School, CLB en krachtbalclub herdenken verongelukte jongen met ‘De Tour van Timo’

Krachtbalclub KBK Ichtegem, het Vrij CLB Westhoek-Houtland en het Sint-Jozefscollege van de scholengroep Sint-Rembert slaan de handen in elkaar voor de organisatie van de ‘Tour van Timo’, een herdenkingswandeling op zaterdag 15 maart voor Timo De Pril (16), die op 14 juni om het leven kwam bij een verkeersongeval.

Op vrijdagavond 14 juni sloeg in de Veldstraat in Ichtegem het noodlot toe. Timo De Pril, 16 jaar en broer van twee jongere zussen, was met zijn fiets thuis in de Keibergstraat vertrokken, maar kwam na enkele honderden meters ten val in de Veldstraat. Bij het uitwijken voor een wagen uit de tegenovergestelde richting kwam hij ten val en werd aangereden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar niets mocht baten. Timo overleed kort na de aankomst in het ziekenhuis in Roeselare.

Het nieuws kwam als een schok bij de familie en vrienden van Timo. De jongen was erg graag gezien bij zijn klasgenoten van het vierde jaar wetenschappen van het Sint-Jozefscollege in Torhout en bij zijn ploegmaten van krachtbalclub KBK Ichtegem. Samen met het Vrij CLB Westhoek-Houtland in Torhout, waar de mama van Timo werkt, organiseren zij nu een herdenkingstocht ‘De Tour van Timo’ op zaterdag 15 maart.

Lieve jongeman

“Wij vonden elkaar snel in de wens om iets te organiseren voor Timo”, vertelt Nele Bolle, coach bij KBK Ichtegem en erg betrokken bij de organisatie. “Timo was een hele lieve jongeman. Een stille, maar precies daarom graag gezien en gerespecteerd door iedereen. Hij had vele talenten, maar bleef altijd de bescheidenheid zelf.”

“De herdenkingstocht loopt langs de bestaande 4.000-stapppenwandeling van Ichtegem. Langs dat parcours van 4,1 km, dat langs zijn huis passeert, ging Timo regelmatig lopen. Je kan vrij starten met een kopje soep aan het krachtballokaal op het sportcentrum De Keiberg, daarna gaat het langs mooie wandelpaadjes naar ‘Spriets kapelletje’, waar we even zullen stilstaan bij de herinnering aan Timo. Dan wandelen we verder, terug naar het krachtballokaal”, schets Nele het verloop.

“Je zal de wandeling vrij kunnen starten tussen 9 en 11 uur. De herdenkingstocht is voor iedereen: familie en vrienden van Timo, medeleerlingen, medekrachtballers…. maar echt iedereen die Timo genegen is, mag meestappen. Na afloop kan je een vrije bijdrage schenken aan het Berrefonds, een vereniging die steun biedt aan ouders van overleden kinderen en waar de ouders van Timo ook al veel steun aan hadden.”

Er wordt gevraagd vooraf in te schrijven voor de Tour van Timo. Hoe dat moet, zal later nog worden bekendgemaakt via de Facebookpagina’s van de scholengroep Sint-Rembert Torhout, het Vrij CLB Houtland-Westhoek en krachtbalclub KBK Ichtegem.