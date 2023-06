Scheuren in verschillende huizen in Cantecleerstraat in Harelbeke door werken van de Watergroep

In Stasegem hebben verscheidene bewoners van de Cantecleerstraat schade aan hun huizen. De schade omvat gebarsten terrastegels en ruiten en scheuren in voegwerk, de muren of onder de gootranden. “We kijken allemaal naar de werken hier pal in de buurt: de werken aan het waterproductiecentrum De Gavers van de Watergroep”, zegt buurtbewoner Emiel Engelen.

De politie van Harelbeke kreeg verscheidene meldingen van schade aan huizen in de Cantecleerstraat. De straat paalt aan de site van Domein De Gavers waar grote uitbreidingswerken bezig zijn aan het waterproductiecentrum De Gavers van de Watergroep. “We hebben de buurtbewoners altijd op de hoogte gehouden van de werken, omdat we weten dat er best wat hinder kan zijn”, zegt Brigitte Van Damme van De Watergroep. “We hebben heel grote damplaten in de grond gestoken zodat de aarde niet weer in de put valt die we gegraven hebben. Die platen zijn acht meter lang en die moeten in en uit de grond getrild worden.” Dat veroorzaakt trillingen en daar wringt het schoentje. “Mijn bloempotjes trilden bijna van de kast, ik dacht aan een aardbeving”, vertelt Anne Fiéve. “Er zijn bij ons terrastegels en een ruit gebarsten, er zijn ook barstjes in de muren en scheuren in de voegen”, vult haar man Emiel Engelen aan. Hij woont al 13 jaar op de wijk. “Het ergste is die voortdurende zware trillingen en de geluidsoverlast: het gaat soms tot 110 decibel. Soms zijn ze nog bezig om 7 uur ’s avonds. Trillingen zetten zich verder en zo kan er misschien nog meer schade komen, wie weet.”

Trillingen meten

De werken zijn drie jaar bezig en De Watergroep is zich bewust van de ontevredenheid bij de bewoners. “We hebben de werken goed aangekondigd. Het zijn noodzakelijke werken om de waterproductiecapaciteit te blijven garanderen. Bij De Watergroep zijn er nog geen schadedossiers ingediend. We hadden wel al contact met een paar buurtbewoners. Mensen met schade zouden best contact opnemen met hun verzekeraar. We zullen dan kunnen onderzoeken of er een oorzakelijk verband is”, aldus Brigitte Van Damme van De Watergroep. Intussen is aannemer Stadsbader een apparaat komen plaatsen. Daarmee willen ze de trillingen meten. Binnenkort liggen de werken een week stil en in de week van 10 juli gaan de laatste damwandplaten eruit.