SC Wielsbeke speelt topper tegen leider KVK Westhoek

SC Wielsbeke kende na het behalen van de eerste periodetitel een mindere periode, maar het sloot de heenronde toch af met een veelbelovende 0-2 zege op het veld van HO Kalken. Met leider Westhoek krijgt het zware kost voorgeschoteld. Wielsbeke won de heenmatch op een diefje met 1-2.

“Over de heenronde kunnen wij niet anders dan tevreden zijn. Wij stelden een plaats in de top vijf voorop, maar wij draaiden op de tweede plaats waardoor we de verwachtingen toch wel overtroffen”, stelt kapitein Pieter De Winter. “We speelden vooral een sterke eerste periode waarin we acht van de tien matchen wonnen en dan ook verdiend de eerste periodetitel pakten. Daarmee is ons seizoen al grotendeels geslaagd.”

Periodetitel

“Na het behalen van de periodetitel liep het niet zo vlot meer, ook al omdat wij het geluk minder aan onze kant hadden. We kregen in de meeste matchen wel voldoende kansen, maar bij de afwerking lukte het niet zo goed meer. Wij waren in die periode trouwens ook een beetje zoekende. Gelukkig konden we de heenronde afsluiten met een zege op Kalken en het deed toch wel deugd om op die manier de winterstop in te kunnen.”

Op Westhoek won Wielsbeke eerder gevleid met 1-2. “Klopt”, vervolgt De Winter. “Westhoek was de betere ploeg. Technisch waren zij heel sterk en met hun snelle acties deden ze ons bij momenten ook wel pijn. Ondertussen snoepte Westhoek ons de leidersplaats af en waar wij in de heenmatch als leider de geviseerde ploeg waren, liggen de kaarten nu totaal anders. In onze rol als achtervolger wordt het een stuk gemakkelijker voetballen. Bij Wielsbeke is er trouwens geen enkele druk om die leidersplaats opnieuw te pakken en titelkoorts is er al helemaal niet. Niets hoeft bij ons, maar alles mag natuurlijk. Ik verwacht mij aan een leuke, open match met twee ploegen die er voluit voor zullen gaan.”

Met de komst van de 22-jarige flankaanvaller Olivier Luckx realiseerde Wielsbeke zijn eerste transfer. Hij speelde bij de jeugd van SV Roeselare en KV Oostende, daarna trok hij naar Westhoek en hij komt over van Sparta Petegem. (IVD)

Zondag 14 januari, 14.30 uur: SC Wielsbeke KVK Westhoek.