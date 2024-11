SBB trakteert medewerkers op verwendag

Na een drukke periode van inspannen, mochten de collega’s van accountancy- en advieskantoor SBB onlangs vandaag heerlijk ontspannen. Het accountancy- en adviesbureau trakteerde bijna 600 collega’s over heel Vlaanderen op een verrassende verwendag: een massage en gezonde tussendoortjes.

“Een verdiende pauze na de drukke deadlines van de vele aangiftes”, vertelt CEO Raf Dom. “We houden eraan om onze mensen te belonen voor hun inzet. Die focus blijkt een belangrijke troef in een competitieve arbeidsmarkt.” In het SBB-kantoor in Diksmuide kregen zo’n veertien collega’s een massage. Kantoordirecteur Hendrik Claeys zag zijn team genieten na het harde werk.