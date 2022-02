Sarah Schotte, mevrouw Tommelein: “Zitten wachten op Bart? Dan kan ik veel wachten”

Terwijl haar man veel in de kijker loopt, zal je Sarah Schotte (42) niet zo snel de schijnwerpers zien opzoeken. Ze heeft er geen probleem mee om als de vrouw van Bart Tommelein aangekondigd te worden, maar ze is veel meer dan enkel de sterke vrouw achter de burgemeester.

Sarah Schotte hield haar huwelijksreceptie op de Mercator. Het schip zal dan ook altijd een bijzondere plek blijven, vertelt ze tijdens ons gesprek op de Mercator. Ze trouwde in 2009 met Bart Tommelein, ondertussen burgemeester van Oostende. Ze leerden elkaar kennen toen zij nog voor hem werkte als kabinetsmedewerker. Ze nam ontslag, maar bleef achter de schermen altijd een drijvende kracht voor Open VLD op verschillende kabinetten. Sinds 2014 werkt ze in het stadhuis van Oostende voor schepen Kurt Claeys.

Hoe ben je in de politiek terechtgekomen?

“Na mijn studies Politieke Wetenschappen ging ik voor Didier Ramoudt werken in de Senaat. Toen hij niet herkozen was, mocht ik in de senaatsfractie voor de fractieleiders gaan werken. Bart zat toen in de Kamer en hij vond het logischer dat iemand uit Oostende op zijn kabinet kwam werken. Toen wij een relatie kregen, ben ik daar gestopt met werken. Dat moest eigenlijk niet omdat ik er al langer werkte dan dat we een relatie hadden, maar ik vond dat maar correct. Daarna heb ik op meerdere kabinetten gewerkt. Ik heb altijd wel mijn weg gevonden. Geen enkele seconde in mijn leven heb ik gewerkt tegen mijn zin, ik kom nog altijd met plezier werken. Ik ben altijd blij als ik op vakantie kan, maar ik ben ook blij als ik terug aan de slag kan.”

Waarom spreekt die politiek je zo aan?

“Dat zat er in bij mij. Er werd thuis ook vaak over politiek gesproken. Ik zeg ook altijd dat mijn papa de grootste liberaal is die ik ken. Zijn handelen en denken ademt dat ook uit. Hij zegt dat zelf niet, maar die waarden en normen zijn er goed ingepompt van thuis uit.”

Je hebt ook een zijstap naar het onderwijs gemaakt?

“Ik heb mijn lerarenopleiding gedaan en enkele jaren geleden gaf ik les in het deeltijds beroepsonderwijs. Dat was een schitterende ervaring. Ik deed dat heel graag en ik heb nog altijd contact met enkele oud-leerlingen. Ik heb er ook enorm veel geleerd over hoe je bijvoorbeeld omgaat met leerlingen met een serieuze rugzak. Dat deed ik enkele jaren, maar ik ben uiteindelijk teruggekomen omdat ik de politiek te hard miste.”

Je werkt nu op het kabinet van Kurt Claeys. Wat doet een kabinetsmedewerker eigenlijk?

“Mijn takenpakket is enorm divers. Ik weet ’s morgens nooit wat er op mijn bureau komt. Er zijn natuurlijk de vaste dagen waarbij je collegedossiers moet controleren, vragen beantwoordt van mensen, nadenkt over hoe je zaken kan aanpakken, vergaderingen voorbereidt… Ik volg ook alle besprekingen rond wonen. Dat vind ik het meest interessante thema. Wonen heeft zo’n impact op mensen. Die woonkwaliteit moet echt omhoog, want een slechte woning heeft een impact op alle aspecten van je leven.”

Jij werkte al op het stadhuis nog voor je man burgemeester werd. Heb je getwijfeld om hier te blijven toen hij verkozen was?

“Ja toch wel, omdat de impact om samen te werken soms groot is. Je trekt geen lijn tussen werk en privé en alles loopt door. Ik moet er echt op letten om als hij om 23 uur thuiskomt niet meteen te beginnen over het werk. Ik kon op voorhand niet inschatten hoeveel dat ging wegen op ons, maar het is ondertussen helemaal geen probleem. Ik werk ook niet rechtstreeks voor Bart.”

Wat is de invloed van zo’n politieke functie als minister of burgemeester voor jou?

“Ik wist dat natuurlijk op voorhand. Ik ga daar nooit over klagen. Ik heb mijn leven zo uitgetekend dat ik zoveel mogelijk met Bart kan doen, maar ook zonder. Als ik zou zitten wachten op mijn man, dan zou ik veel kunnen wachten. Ik kan me wel voorstellen dat het geen evident verhaal is voor iedereen. Als je daar niet in meedraait, dan is dat waarschijnlijk niet altijd gemakkelijk.”

Kat Kerkhofs, de vrouw van Rode Duivel Dries Mertens, vertelde onlangs dat ze het jammer vindt dat ze altijd als ‘de vrouw van’ gezien wordt. Heb jij daar last van?

“Zij heeft natuurlijk een job waarbij ze zelf ook in de schijnwerpers staat en wordt daar dan gezien als de vrouw van. Ik heb geen zichtbare functie, dus voor mij is dat geen probleem. Het stoort me wel dat de link gelegd wordt met Bart als ik solliciteer. Ik ben mezelf, ik heb zelf mijn diploma’s gehaald en ik spreek voor mezelf. Dat vind ik echt niet leuk en daar kan ik niet tegen. Ik heb het zelfs al meegemaakt in kader van een benoeming. Dat hoorde daar totaal niet en dat heb ik ook meteen duidelijk gemaakt. Ik ben wel meer bang voor de impact op de kinderen. Laat hen vooral zichzelf zijn.”

Kan je tussen je job en je gezin ook nog tijd vinden voor jezelf?

“Dat is een to do voor mij. Je bent altijd aan het werk of de kinderen aan het rondbrengen naar hun hobby’s. De zwemwedstrijden zijn momenteel wel mijn rustmoment in de week. Dat is altijd op zondagmiddag. Vroeger nam ik altijd werk mee, maar nu niet meer. Als de kinderen moeten zwemmen, dan is het volle focus op hen, maar daar tussen kan je eens iets lezen. Die wedstrijden zijn jammer genoeg wel niet elke week.” (lacht)