Sarah en Vincent zamelen geld in voor gezinnen in Spanje: “Onze ouders wonen op enkele minuten van het zwaarst getroffen gebied”

Het ene moment zit je van de vakantiezon te genieten, het andere moment zie je de woning van vrienden verwoest. Sarah Verschelde (45) en Vincent Olievier (42) keken met tranen in de ogen naar de dramatische taferelen in Spanje, en besloten in actie te schieten. Via een crowdfundingcampagne proberen ze nu fondsen te verzamelen. “Enkele weken geleden stonden wij nog op die ondergrondse parking.”

Meer dan 200 doden, bijna 2.000 vermiste personen en materiële schade die op dit moment niet te becijferen valt. Spanje kreunt onder de watersnood en het einde lijkt nog niet meteen in zicht.

In het land van de cervezas en paëlla trekt een nooit eerder geziene golf van solidariteit zich op gang, maar ook internationaal begint de machine te draaien. In West-Vlaanderen kan de grootste solidaire motor terug worden gevonden in Menen, ten huize Olievier-Verschelde. Het koppel zag met lede ogen hoe hun vrienden in Spanje hun volledige bezittingen in het kolkende water zagen verdwijnen.

Stevige band

“We hebben al jaren een stevige band met de regio, een band die nog sterker werd toen onze ouders daar een woning kochten.” Voor Vincent en Sarah kwam het nieuws van de overstromingen dan ook bikkelhard binnen.

“Onze ouders wonen op enkele minuten rijden van het zwaarst getroffen gebied. Net na de eerste berichten slaagden we er niet in om hen te bereiken. Met wat omwentelingen kregen we hen uiteindelijk toch te pakken, waarna we te horen kregen dat ze veilig waren. Toen ze er hun woning kochten, kozen ze specifiek voor iets wat hoger in de bergen lag en dat is hun redding geweest.”

Veel vrienden

Sarah en Vincent kennen de streek als hun achtertuin en hebben er ondertussen ook heel wat vrienden. “Iedere zomer spenderen we daar, bij onze ouders. Het is dan ook logisch dat je snel contacten legt met de mensen ginder. Allen hebben ze heel wat schade, al is het voor één familie bikkelhard.

De mensen die onze ouders daar met open armen ontvangen, zijn in een paar uur tijd alles kwijt gespeeld. Zo hebben ze een dochter die heel wat medische zorgen nodig heeft en daarvoor kochten ze een speciaal aangepast voertuig. Dat voertuig werd door het water en de modder meegesleurd, waardoor ze nu volledig geïsoleerd zitten. Je mag het eigenlijk niet gedroomd hebben dat je zoiets overkomt. Van vervoer tot elektriciteit en zorg? Het is er allemaal vleugellam gemaakt.

Toen we de beelden zagen van die ondergelopen parkeergarage, met de berichten dat ze vreesden voor heel wat slachtoffers? Toen zijn we even moeten gaan zitten. Pas enkele weken geleden stonden wij op net dezelfde parking, nadat we er onze boodschappen hadden gedaan. Op zo een momenten krijg je een mentale dreun van formaat.”

Helpen waar het kan

Sarah en Vincent proberen zo goed en zo kwaad mogelijk de situatie daar te volgen, al mobiliseren ze ook het thuisfront. “Toen onze ouders er zijn gaan wonen, werden ze er met open armen ontvangen. Toeristen trekken er overigens jaar in jaar uit in massa naartoe, om er te genieten van het klimaat. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij nu ook zullen proberen te helpen waar het kan.”

Het koppel is met hun actie niet aan hun proefstuk toe. Zo slaagden ze erin volledige vrachtwagens met goederen te verzamelen, toen de overstromingen genadeloos toesloegen in de Belgische Ardennen. “Alleen laat de gezondheid het nu niet toe om nog materiaal in te zamelen. Daarom kozen we bewust voor het lanceren van een crowdfunding campagne.”

“Wie zijn of haar steentje wil bijdragen, kan dat via de pagina van de campagne. Het geld gaat richting getroffen families en organisaties daar ter plaatse, met wie we allen contact houden. Het zal de slachtoffers ook in staat stellen om de hulp op de daadwerkelijke noden af te stemmen. Vandaag hebben ze misschien dringend nood aan één bepaald iets, maar dat kan volgende maand al compleet anders zijn. Dankzij de crowdfundingactie kunnen ze zo heel wat gerichter gaan handelen.”

Bang afwachten

Ondertussen blijft het voor Sarah en Vincent dagelijks bang afwachten. “Er zit opnieuw heel wat water aan te komen en dus natuurlijk zijn we voortdurend ongerust. Van zodra de situatie het toelaat en de gezondheid mee wil, trekken we naar ginder om er zelf de handen uit de mouwen te steken.”