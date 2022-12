Sam’s Memorial Cup start met minuut stilte voor overleden collega

Maandagochtend startte op het bedrijventerrein van de firma Mulder in Beveren Sam’s Memorial Cup. Tijdens dit initiatief ten voordele van de Warmste Week zetten werknemers van Mulder en Maselis en brandweermannen uit Roeselare hun beste beentje voor. Onder andere topatleten Koen Naert en Alexander Doom waagden zich reeds in de container. Met Sam’s Memorial Cup herdenken de brandweer en de medewerkers van Mulder hun collega Sam Vandendriessche die eind vorig jaar om het leven kwam bij een verkeersongeval.

In het bijzijn van zijn ouders werd maandagochtend een kort herdenkingsmoment georganiseerd voor Sam Vandendriessche. De graag gezien brandweerman en medewerker van Mulder overleed vorig jaar na een zwaar motorongeval in Roeselare. Na een minuut stilte mocht Sam’s mama de sirenes van een brandweerwagen laten loeien. Het officiële startschot van Sam’s Memorial Cup. “Vorig jaar organiseerden we een eerste editie van de Company Games waarbij onze werknemers sportproeven aflegden in de container. Sam wist toen die eerste editie te winnen. Enkele weken later overleed hij. Het leek ons dan ook een goed idee om de tweede editie aan hem op te dragen”, aldus Wim Samyn van Mulder. Het initiatief van het bedrijf kadert binnen de Warmste Week.

Niet enkel de werknemers en de collega-brandweermannen leggen de komende dagen de proeven af. Ook verschillende topsporters komen er langs. Zij nemen deel aan de Fun Cup waarbij verschillende ludieke proeven op hen worden afgevuurd. Een reactieproef, darts, golf en zelf met de dobbelstenen gooien…”We wisten niet onmiddellijk waar we ons moesten verwachten, maar ik heb me wel goed geamuseerd. Vooral het basketten vond ik echt wel leuk, al bleek ik er niet zo goed in te zijn”, aldus atleet Alexander Doom. Hij keek toe hoe marathonloper Koen Naert zo veel mogelijk punten probeerde te halen in een spelletje darts. Naert haalde het aantal van zijn voorganger Doom niet en strandde op een voorlopige tweede plaats. “Alexander Doom, dat is een militair. Het is dus geen schande”, grapte Koen onmiddellijk. Onder andere voetbalster Tessa Wullaert en volleyballer Matthijs Verhanneman komen deze week ook nog langs bij Mulder.