Samenwerking met experten goed gestart in rusthuis Rozenberg: “Doel is om duidelijke verbeteringen te tonen bij volgende inspectie”

Tijdens het vragenuurtje van de jongste gemeenteraadszitting kwam vanuit de oppositie via fractieleidster Marleen Lefebre de vraag naar de stand van zaken in het woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke. OCMW-voorzitster Carine Geldhof gaf antwoord en liet weten dat de samenwerking met een experte werd opgestart.

“Na inspectie op 25 oktober werd ons een verlenging van de opnamestop opgelegd tot en met 9 januari 2023 aangezien er nog niet voldoende tekorten zijn weggewerkt sinds de vorige inspectie. Op 3 november is de samenwerking met de externe experte gestart. Deze samenwerking verloop heel goed. Zij inventariseert de noden en tekorten, geeft ons veel nuttige tips om alles goed aan te pakken en helpt ons op weg om procedures uit te werken. Er worden ook tips gegeven hoe de deskundige kwaliteitszorg zelf tussentijdse controles kan doen om alles goed te blijven opvolgen. Ze geeft ons ook een duwtje in de rug en helpt zaken uitwerken om alles zo snel mogelijk en op een duurzame manier te kunnen aanpakken. Zij geeft wel aan dat dit de nodige tijd zal vragen en dat niet alles op één maand volledig in orde kan zijn. Het gezamenlijke doel is om bij een volgende inspectie al duidelijke verbeteringen te tonen en al verschillende nieuwe werkdocumenten en procedures te kunnen voorleggen.”

Vertraging

OCMW voorzitster Carine Geldhof gaf ook wat extra verduidelijking over het traag op gang komen van de samenwerking met experten. “Ik wil nog vermelden dat de samenwerkingsovereenkomst met de externe experten van onze kant klaar was op 6 oktober, maar vanuit het ziekenhuis van Waregem bleven vragen tot aanpassing komen. Uiteindelijk werd de overeenkomst goedgekeurd en ondertekend op 21 oktober. Voor de experte zelf was het pas mogelijk op 3 november te starten,” besloot Carine Geldhof. (CLY)