Samenwerking lokale ondernemers en Inspirant aan Zee: “Een win-win voor iedereen”

Op een speciale bedankings- en netwerkavond overhandigde Geert Devloo van TWS Projects de sleutel van een nieuwe personenwagen aan de directie van Inspirant aan Zee Oostduinkerke, als kers op de taart van een mooie samenwerking die het verschil zal maken voor de kinderen en jongeren met een (vermoeden van) beperking van dit MFC (Multifunctioneel Centrum).

TWS staat voor Together We’re Strong, en sinds oprichter Geert Devloo TWS Projects startte in 2019 is zijn initiatief, om samen met ondernemers de schouders te zetten onder projecten van organisaties die een ruggensteuntje kunnen gebruiken, uitgegroeid tot 24 projecten in heel Vlaanderen. “Ons project is een win-win die alle partners voldoening schenkt, en inzet op lokaal ondernemen en duurzame samenwerking”, legt Geert Devloo uit. “De ondernemers intussen zo’n 520 in Vlaanderen engageren zich voor vier jaar. Daarvoor krijgen ze zes verschillende vormen van visibiliteit waaronder op onze bekende busjes maar ook een aantal netwerkevents en een bedankingsavond. We werken samen met woonzorgcentra, scholen, organisaties voor mensen met een beperking, steden en gemeentes, revalidatiecentra, dieren- en natuurorganisaties,… We stellen onze minibusjes en andere voertuigen ter beschikking, waaronder elektrische vrachtfietsen en vier jaar geleden investeerden we ook 22.000 euro in de nieuwe lokalen van Inspirant.”

Uitstappen

Anja Deceuninck, directeur van Zorg Inspirant, en Elke Van Bladel, algemeen directeur van Inspirant, nodigden de ondernemers uit voor een rondleiding in het Buitengewoon Secundair Onderwijs en legden uit hoe jongeren er zorg, begeleiding en onderwijs op maat krijgen.

“Met deze auto hoeven we niet meer altijd beslag te leggen op onze minibusjes, die dikwijls elders nodig zijn”, zeggen Anja en Els. “Voor veel van onze kinderen en jongeren is voltijds school lopen geen evidentie. Ze hebben nood aan en baat bij een betekenisvolle dagopvang in een kleine groep of zelfs één op één. Deze nieuwe wagen laat ons toe om de dagopvang binnen én buiten de muren van Inspirant aan zee te organiseren, zonder daarbij de uitstappen voor de grotere klasgroepen te hypothekeren.”

Vrijheid

“De alom gekende problematiek van de beperkte en niet-geïndexeerde werkingsmiddelen in de sector maakt het helaas niet haalbaar om dit zelf te financieren. Deze wagen symboliseert niet alleen mobiliteit en vrijheid voor onze kinderen en jongeren, maar ook de verbondenheid tussen Inspirant en de lokale gemeenschap”, klinkt het dankbaar.