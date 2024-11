Samenkomst 65-jarigen Wielsbeke

De gewezen leerlingen van geboortejaar 1959 van de lagere school in Wielsbeke kwamen nog eens bijeen. “Om de vijf jaar houden we reünie, nu al voor de zevende keer”, vertelt Willy Vandenbussche. “De eerste keer was toen we 35 waren, ondertussen zijn we al 65 jaar. Het gaat over leerlingen v an de lagere school in Wielsbeke.” Op de foto zien we v.l.n.r. Danny Declercq, Willy Vandenbussche, Patriek Maes, Danny ’t Kindt, Caroline Van Canneyt, Christa Vandermeulen, Rita Lefevre, Nicole Van Canneyt, Catherine Vervalle, Katrien Haerinck, Erik Vandenbroucke, Martine Van Acker, Sabine Forment, Danny Perneel, Filip Van Simaeys, Frans Coussens, Ronny Devrieze, Christiaan Allaert, Marianne Vancoillie, schepen Rachida Abid en burgemeester Jan Stevens. (ELD/foto ELD)