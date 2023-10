Samen Lezen bracht Sagen en vertellingen

Begin deze maand werd er opnieuw gestart met het maandelijks Samen Lezen-moment. “We zijn ondertussen in het derde werkjaar beland met een nieuwe formule”, aldus bib-coördinator Rita Latrez.

“We blijven dus niet langer tussen de bib-muren, maar we lezen op een onbekende locatie. Deze formule slaat aan. De laatste keer hadden we het over Sagen en vertellingen en omdat in heel wat voorgelezen stukken het paard een hoofdrol speelde, leek het ons duidelijk dat we deze sessie dienden te brengen in café ’t Peerdeken. Op maandag 6 november hebben we het over Leef-Tijd en op 18 december zijn we te gast bij Koning Winter. Waar? Dat blijft ons geheim. De inschrijvingen zijn gratis en gebeuren in de bib. (LB/foto Luc)