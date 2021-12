Salesiaan Fred Wamare uit Kenia steunt jongeren van jeugdhuis De Takel: “Ik wil dienstbaar zijn voor iedereen”

Sinds enige tijd biedt de jonge salesiaan Fred Wamare (29) de jongeren van jeugdhuis De Takel een luisterend oor. De man groeide op in Kenia, maar heeft de Ugandese én de Keniaanse nationaliteit. “Na anderhalf jaar voel ik me al goed thuis in Vlaanderen”, vertelt de missionaris.

Het jeugdhuis aan de Elisabethlaan 221 wordt beheerd door Don Bosco De Takel. De gemeenschap bestaat uit vijf salesianen: overste Marc Tips, Stan Provoost en de missionarissen Pedro Ayala uit Mexico, Hoan Pham uit Vietnam en Fred Wamare uit Uganda. “Opgegroeid in Kenia, heb ik naast de Ugandese ook de Keniaanse nationaliteit”, opent Fred Wamare het gesprek. Mijn lager en secundair onderwijs volgde ik in een van de wijken van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Tijdens mijn laatste jaar secundair onderwijs viel de beslissing om christen te worden en me te laten dopen.”

“Tijdens een reis met salesianen naar Zuid-Afrika heb ik echt mogen ervaren wat ‘gelovig zijn’ betekent. Na de reis bleef het contact met salesianen in Nairobi behouden. Wat me boeide als jonge gelovige was de spontaneïteit, de hartelijkheid en de bevestiging van de salesianen. Dat leidde er uiteindelijk toe om mij aan te sluiten bij de salesianen.”

Op missie

“Na drie jaar vorming legde ik de tijdelijke geloften af. Die vorming bestond uit studies, speelpleinanimatie en wegwijs worden in het salesiaanse leven. Na de eerste tijdelijke geloften volgden drie jaar studies filosofie. Daarna kwam een stagejaar als leraar Frans en godsdienst in een technische school van Don Bosco in Uganda.”

“Stilaan kreeg mijn verlangen om dienstbaar te zijn een missionair tintje. De salesianen stemden daarmee in en zonden mij op weg naar Vlaanderen.”

We moeten veel luisteren om de jongeren beter te leren kennen

Nederlands leren

De eerste bekommernis van Fred Wamare was Nederlands te leren. “Die taallessen vonden plaats in Leuven en in het Limburgse Hechtel. Na anderhalf jaar stuurden de verantwoordelijken me naar Oostende. Snel volgde de kennismaking met de gemeenschap van De Takel. Samen met Pedro en Hoan verzorg ik de jeugdhuiswerking. Ons jeugdhuis staat open voor jongeren tussen 12 tot 25 jaar. De werking van jeugdhuis De Takel richt zich niet enkel op ontspanning. De aanwezigen moeten zich er bovendien thuis voelen en oog hebben voor vorming en zingeving. Het valt op dat de jongeren in Oostende enerzijds dezelfde zijn als in mijn thuisland, maar anderzijds ook wel andere noden en behoeften hebben. Ook de gewoonten van hun families zijn anders. Dat vraagt van mij en mijn salesiaanse medebroeders een andere aanpak van de jongeren. We moeten in eerste instantie veel luisteren om hen beter te leren kennen. Zo krijgen we meer voeling met de manier van leven van de Vlaamse jongeren.”

“Naast mijn engagement binnen het jeugdhuis wil ik me ook inzetten voor jongerenpastoraal in de regio. Zo komen we alvast elke dinsdagavond samen in De Takel met Young Spirit Oostende, een initiatief voor jongeren die hun vormsel deden. Naast ontspanning bieden we deze 12-plussers ook wekelijks een bezinnend momentje aan.”

Definitieve geloften

“Als salesiaan en als missionaris voel ik me ondertussen helemaal thuis in Vlaanderen. Dienstbaar zijn voor jongeren en bij uitbreiding voor iedereen, blijft mijn doel. Ik wil mijn tijdelijke engagement permanent beleven. Op zondag 23 januari 2022 wordt dit realiteit. Tijdens een religieuze plechtigheid zal ik mijn definitieve geloften afleggen”, kijkt Fred Wamare in de toekomst.

“Met de steun van mijn medebroeders is het mijn voornemen dag na dag de geest van Don Bosco waar te maken. Mijn familienaam Wamare betekent overigens ‘houden van elkaar’. Bestaat er een beter uitgangspunt om het leven voort te zetten?”, besluit de jonge salesiaan.