S-Plus-vrijwilligers maken voelschorten voor mensen met dementie

Mintus-woonzorgcentrum De Zeventorentjes mocht vandaag, vrijdag, een zestal voelschorten in ontvangst nemen. Bedoeling is met deze schorten, die in de coronaperiode gemaakt werden door vrijwilligers van S-Plus, opnieuw contact te leggen met mensen in een vergevorderde fase van dementie.

“Op een voelschort, -kussen of –deken naaien onze vrijwilligers materialen die de zintuigen prikkelen. Het gaat om kleurrijke linten, belletjes of knopen in verschillende vormen. We gebruiken de schorten bij mensen die leven met dementie in de derde en vierde fase. Dit wordt ook wel de ‘verborgen en verzonken ik-fase’ genoemd. Contact leggen is voor omstaanders steeds moeilijker, de schorten proberen een stukje van de spreekwoordelijke mist te doorbreken”, zegt Ellen Dekimpe, educatief medewerker S-Plus.

Rustgevend en prikkelend

Het gebruik van een voelschort werkt rustgevend en prikkelt tegelijkertijd de zintuigen. ”Zo wordt het monotone gedrag van mensen met dementie doorbroken op een veilige manier. Soms ontstaat er naar aanleiding van de schort oogcontact, of komt er zelfs een gesprek op gang. Andere bewoners van het WZC willen er ook aankomen, of ze zien of horen iets waarop ze reageren. Zo doorbreken we het sociaal isolement en bevorderen we het welbevinden van mensen met dementie”, geeft Ellen nog mee.

Welzijnsvereniging Mintus is blij met de schenking. “Onze bewoners worden rustiger door de aanraking van de schorten en ze voelen zich beter. Zo verbreden we de kijk op de animatie en verzorging van mensen met dementie. De ervaring leert ons ook dat door deze beleving, het medicatiegebruik bij mensen met dementie daalt. Meer dan 100 vrijwilligers van S-Plus maken voelschorten in Vlaanderen. Hun engagement komt senioren met dementie en een zware zorgvraag, absoluut ten goede”, vult schepen van Sociale Zaken Pablo Annys aan. (CGRA)