Ruwbouw nieuwe keuken bivakhuis De Miere afgerond: “Ons droomproject krijgt vorm”

Het bivakhuis De Miere, ooit een 19de-eeuwse herberg die kort voor de Tweede Wereldoorlog haar deuren sloot, heeft een rijke geschiedenis. In de jaren 1970 werd het omliggende terrein omgevormd tot speelplein ’t Ravotterke. In 1984 kocht de gemeente Meulebeke De Miere aan en werd het omgebouwd tot een bivakplaats en jeugdverblijfcentrum, op initiatief van enkele Chiroleiders. Twee jaar later, in 1986, werd vzw De Miere opgericht om het beheer in handen te nemen. Sindsdien draait het bivakhuis op de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers.

De afgelopen decennia heeft het bestuur De Miere getransformeerd tot een moderne en geliefde verblijfsplek. In 2000 werd een nieuwe sanitaire ruimte gebouwd. Acht jaar later, in 2008, maakten de oude houten speelpaviljoenen plaats voor een nieuwbouw met slaapzalen. In 2011 kreeg het woonhuis een grondige renovatie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De Miere. Sinds 2017 droomde de 14-koppige stuurgroep van een nieuwe uitbreiding met een speel- en eetruimte, keuken, vergaderzaal en extra sanitaire voorzieningen. Deze plannen waren echter lange tijd financieel onhaalbaar en er was geen budget voor de droom.

“De keuken moet tegen de paasvakantie klaar zijn voor gebruik”

“Tijdens de controle van Toerisme Vlaanderen eind 2020 werd duidelijk dat onze keuken dringend aan vernieuwing toe was”, vertelt bestuurslid Guido Devolder. “Hoewel we wisten dat we in aanmerking kwamen voor een subsidie van 40% van de totale kost, ontbrak het aanvankelijk aan gemeentelijke middelen om onze plannen te realiseren. Pas in de nazomer van 2023 kwam er onverwachts goed nieuws: dankzij de naderende fusie met buurgemeenten werd er alsnog budget vrijgemaakt.”

Paasvakantie

Het bouwdossier, opgesteld door architect Geert Lanssens, werd afgestoft en geoptimaliseerd. De nieuwe keuken, met een oppervlakte van 7 op 6 meter, sluit naadloos aan op het bestaande woonhuis. “Het aannemersbedrijf Maes en Coucke kreeg de opdracht om onze plannen uit te voeren”, vult bestuurslid Danny Tuytens aan. “We mikken erop dat de keuken tegen de paasvakantie van 2025 in gebruik kan worden genomen door de verblijvende groepen.”

Extra investeringen

Naast de bouw van de keuken is er ook fors geïnvesteerd in brandveiligheid, zoals verplicht door het logiesdecreet. Nieuwe brandbeveiligingsinstallaties werden geïnstalleerd en de oude gasradiatoren werden vervangen door moderne centrale verwarming. Deze extra investeringen, net als de schilderwerken die gepland staan voor het voorjaar van 2025, worden volledig gedragen door vzw De Miere. Tuytens: “Hoewel het een lang traject was, hebben we steeds geloofd in onze plannen. We zijn de beleidsmensen enorm dankbaar voor hun vertrouwen en steun. Het hele bestuurscollege heeft het nut en de noodzaak van dit project ingezien.”

Wissel van de wacht

Het jaar 2023 bracht nog een verandering met zich mee: na 15 jaar voorzitterschap gaf Tony Vanhee de fakkel door aan Dieter Duyck. Tony blijft wel actief als bestuurslid. “Met deze nieuwe keuken zetten we een belangrijke stap voorwaarts voor De Miere”, besluit Tuytens. “We kijken ernaar uit om onze gebruikers in de toekomst hiermee nog beter van dienst te zijn.”