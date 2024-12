Ruiseleedse 60-jarigen vieren samen verjaardag in Hostens Molen

De 60-jarigen die schoolliepen in Ruiselede, Doomkerke of Kruiskerke in het zesde leerjaar kwamen onlangs samen in Hostens Molen waar ze het aperitief aangeboden kregen door het gemeentebestuur van Ruiselede. Daarna zakte het gezelschap af naar de lagere school in de Pensionaatstraat, waar Vicky Genbrugge, administratief directeur, een uiteenzetting gaf van hoe het vroeger was en wat en waar er straks gebouwd zal worden. Velen waren verwonderd over hoe de school al geëvolueerd is. Ondertussen was het de hoogste tijd voor het culinaire gedeelte in zaal Den Tap, van nog een aperitief tot en met koffie. Er werd met volle teugen genoten, terwijl de herinneringen uitvoerig werden opgehaald. De laatste deelnemers sloten rond 21 uur tevreden de deur, terwijl het alweer uitkijken is naar het feest over vijf jaar. (WME/foto WME)