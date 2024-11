Ruiselede herdenkt oorlogsslachtoffers

Ter gelegenheid van 11 november hebben NSB Ruiselede en het gemeentebestuur een bloemenhulde gehouden bij het monument van de slachtoffers van beide Wereldoorlogen.

In zijn toespraak verwees NSB-voorzitter Paul Desmet naar het drukke werkjaar 2024 met een Praatcafé, het provinciale NSB-congres, de overhandiging en plaatsing van de vredesduif, de 80-jarige Bevrijdingsfeesten en Wapenstilstand. Hij benadrukte de betekenis van 11 november: de doden herdenken en een vredesboodschap uitsturen. “Als we geen dankbaarheid en respect tonen voor de vele oorlogsslachtoffers, zijn we gedoemd de fouten uit het verleden te herhalen”, aldus Desmet.

Oorlogsgruwel

“Oorlog is een pijnlijke realiteit, die ons nog steeds raakt”, liet burgemeester Greet De Roo weten. “Oorlog gaat niet alleen om grondgebied, maar ook om het recht je eigen leven te leiden in volle vrijheid en je eigen keuzes te maken zonder opgesloten te worden of vermoord. Laten we nooit vergeten welke gruwelen een oorlog kan teweeg brengen. De lessen die we uit ons oorlogsverleden kunnen trekken zijn van onschatbare waarde voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar je kan ook je vrijheid verliezen tijdens een corona-epidemie. Of de vreselijkste dingen ervaren op sociale media. Laten we dus het glas heffen op vrede en verdraagzaamheid.” De herdenkingsplechtigheid werd muzikaal opgeluisterd door het Kerkkoor en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia.