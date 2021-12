Ruiselede baadt in het kerstlicht

Vanaf vandaag baadt het centrum van Ruiselede nog sfeervoller en kleurrijker in de heerlijke kerstsfeer.

Katrien Vermeire, één van de vijf KRAK-genomineerden, installeerde met haar audiovisueel bedrijf John&Jane de ‘lichtjes’ in het centrum. De OLV-kerk en het gemeentehuis vormen nu nog enkele weken de hotspot, pal in het centrum van het dorp. Om mekaar te ontmoeten, zalig te vertoeven, kan je ook terecht in het feeëriek verlicht Park.

‘Moge het Licht van Kerstmis, vrede en vreugde brengen’ krijgt zo een fysieke en concrete uitwerking, in opdracht van de gemeente. Bedrijfsleidster Katrien was mede-oprichtster van SoundofSilence, haar campagne om de sector een hart onder de riem te steken en onophoudelijk te pleiten voor bescherming van de sector tijdens de lockdowns toen haar werkterrein op slot moest. Een realisatie, ook voor de occasionele passanten om halt te houden en te genieten van het lichtspektakel. Nog tot 10 januari volop van te genieten. (RV)