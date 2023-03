Ruime meerderheid van Brugse gemeenteraad veroordeelt inval van Dries Van Langenhove tijdens festival Queer was here

Met luid handgeklap hebben de Brugse gemeenteraadsleden, behalve de fractie van het Vlaams Belang, maandagavond in het stadhuis de inval van Dries Van Langenhove en zijn extreemrechtse kompanen van Schild en Vrienden in het salon Arents tijdens het festival ‘Queer was here’ veroordeeld.

Raadslid Stefaan Sintobin (VB) bond de kat de bel aan door in een interpellatie kritische vragen te stellen over het recente festival ‘Queer was here’, dat Musea Brugge eerder deze maand organiseerde in het salon Arents. Hij vond het niet kunnen dat een drag queen een inclusief kinderboekje voorlas aan kleuters: “Men moet jonge kinderen niet confronteren met dergelijke zaken. Waarom is zo’n festival trouwens nodig met geld van de Bruggelingen: holebi’s worden hier toch niet opgejaagd?”

Inclusie

Volgens Barbara Roose (Vooruit) werden de organisatoren van het festival, dat een maatschappelijk statement van verdraagzaamheid en inclusie wou stellen, online aangevallen met haatcampagnes: “Ze zijn zelfs met de dood bedreigd! Als triest hoogtepunt stormde Dries Van Langenhove op 12 maart met zijn vrienden binnen in, het salon Arents, met een haatdragende boodschap. Er werd zelfs een misleidende video verspreid waarin holebi’s gelijkgeschakeld werden met pedofielen.”

Karin Robert (Groen) tooide zich met de regenboogvlag en gaf de organisatoren een pluim voor hun moed en noemde het Vlaams Belang een partij die nu blijkbaar ook in een warme stad als Brugge haat en onverdraagzaamheid zaait. Sandrine De Crom (Open VLD) veroordeelde de inval en benadrukte dat haar liberale partij altijd de vrijheid van elk individu, welke gender of geaardheid die ook heeft, zal verdedigen.

Huilende kinderen

Cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) maakte zich kwaad: “De niet-vergunde actie van Dries Van Langenhove bracht kinderen aan het huilen, hun ouders waren bang toen die halve wilden binnen stormden. Het is schandalig dat op een leugenachtige wijze het voorlezen uit een kinderboekje door een drag queen bestempeld werd als een verhaal over anale seks met kinderen. Ik gruw van zo’n laag-bij-de-grondse praktijken.”

Daarna volgde in de gotische zaal van het Brugse stadhuis een minutenlang applaus voor schepen Nico Blontrock, een teken dat het overgrote deel van de gemeenteraad de inval van Schild én Vrienden veroordeelde…