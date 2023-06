Ruim honderd nakomelingen van Leopold Jonckheere komen bijeen in De Kouter in Bekegem

Een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar de 29 kinderen van grootvader Leopold Jonckheere, leidde kleinzoon Bob Jonckheere (64) die research deed naar zijn stamboom, naar drie ontdekkingen: de betongieterij die Leopold in de jaren dertig uit de grond stampte in het centrum van Bekegem, de vier betonnen kapelletjes rond de Sint-Amanduskerk en de 29 kinderen en 253 nakomelingen. Onlangs kwamen in het polyvalent centrum De Kouter in Bekegem, waar Bob officieel het stamboomboek aan de familie presenteerde, ruim honderd nakomelingen samen bij een lekker feestmaal om met elkaar kennis te maken. De nakomelingen kwamen uit alle windhoeken van het Vlaamse land en de sfeer was er uitstekend. Ook burgemeester Lieven Cobbaert kwam de familie even groeten en de sfeer opsnuiven. Op de foto zien we de ruim honderd nakomelingen van grootvader Leopold Jonckheere. (foto EV)