Ruim 130.000 euro voor opfrisbeurt van de Beeuwsaertmolen: “Molen in volle glorie behouden”

Nu de Beeuwsaertmolen van Bikschote bijna 15 jaar oud is, maakt het gemeentebestuur 130.000 euro vrij om het stuk erfgoed een grondige opfrisbeurt te geven. De helft van dat bedrag wordt gesubsidieerd, maar de andere 65.000 euro moet de gemeente zelf ophoesten. “Vooral het plaatsen van de stelling vormt een serieuze kost”, zegt schepen van Erfgoed Laurent Hoornaert.

Op de meest recente gemeenteraad, die plaatsvond in Bikschote, kreeg het talrijk opgedaagde publiek een stand van zaken over de Beeuwsaertmolen van schepen van Erfgoed Laurent Hoornaert (TOPE8920). “In de meerjarenplanaanpassing die werd goedgekeurd op de gemeenteraad van december 2023 staat er dat er 130.241 euro geïnvesteerd wordt in de Beeuwsaertmolen. Daarvan wordt de helft, 65.100 euro gesubsidieerd door Vlaanderen”, verklaarde Hoornaert. “De molen is een kleine 15 jaar geleden in zijn huidige toestand opgebouwd. Van tijd tot tijd moet je daar dingen van onderhouden en restaureren. Dat is een heel dossier dat we uitgewerkt hebben en dat we nu aan het uitvoeren zijn.”

Haperende rok

De belangrijkste werken die met dat geld worden gedaan zijn een aantal molentechnische aanpassingen. “Ik ben zelf geen molenaar, maar heb me laten vertellen dat een molen een rok heeft en dat die momenteel hapert. Daarom moet de romp op de een of andere manier opgetrokken worden zodoende dat de rok weer vlotter kan draaien”, vervolgde schepen Hoornaert. “Het belangrijkste dat betaald zal worden met die middelen zijn de schilderwerken. Om een molen te schilderen, kan je niet zomaar een ladder ertegen zetten. Er moet een serieuze stelling gebouwd worden. Dat vormt een grote kost. Een andere kostenfactor is het ereloon van de architect. Die 130.000 euro zal zeker nuttig besteed worden om de molen in zijn volle glorie te behouden.”

Al sinds 1965 staat er een molen op het kruispunt van de Pilkem- en de Molenstraat in Bikschote, maar die werd meermaals verwoest en brandde ook af.

Na de Eerste Wereldoorlog werd de molen nog gered door Lucien Beeuwsaert. Ondertussen nam de mechanische maalderij (huisnummer 28) het over waardoor de molen als werktuig niet meer diende en stilaan vastliep. In 2010 werd de staakmolen grondig gerenoveerd.