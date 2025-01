Ruilboetiek viert vijfde verjaardag

De Ruilboetiek Damme vierde zijn vijfde verjaardag. Het initiatief dat gehuisvest is in het voormalige gemeentehuis van Sijsele in de Dorpsstraat, werd in januari 2020 opgericht onder impuls van Ingrid Defraye en Vera Defoor als reactie tegen een wegwerpmaatschappij waar vooral veel kleding en speelgoed weggegooid worden. In de boetiek kunnen gezinnen kledij en speelgoed voor kinderen van 0 tot 16 jaar ruilen. Er wordt gewerkt met stempels om de inruilwaarde aan te geven. De Ruilboetiek is elke vrijdag geopend van 9 tot 16 uur en elke eerste woensdag van de maand van 13 tot 16 uur. Burgemeester Joachim Coens en schepen Filip Babylon feliciteerden de dames die de Ruilboetiek runnen met de verjaardag. Info: www.damme.be/ruilboetiek. (foto PDV/foto PDV)