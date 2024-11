Ruben Dejaeger opent multidisciplinair centrum: “Persoonlijke zorg staat centraal”

Kinesitherapie Ruben Dejaeger (30) opende onlangs een gloednieuwe praktijk in de Waregemstraat. De gedreven Deerlijknaar begeleidt zijn klanten met raad en daad doorheen het revalidatieproces en wil in het pand een multidisciplinair centrum uitbouwen.

Ruben Dejaeger is een rasechte Deerlijknaar. Na zijn lagere school in De Beuk en De Berk en zijn middelbare studies aan het Sint-Niklaasinstituut (nu Rhizo) in Zwevegem en de Pleinschool (nu Guldensporecollege campus Plein) in Kortrijk, ging hij aan de UGent kine studeren.“Al van jongs af aan was ik gefascineerd door de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam”, start Ruben zijn verhaal.

“Deze bewondering in combinatie met de passie voor wetenschap en het helpen en ondersteunen van mensen heeft geleid tot mijn studiekeuze. In 2017 ben ik afgestudeerd als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met als afstudeerrichting musculoskeletale stoornissen. Dit aspect van de kinesitherapie legt zich vooral toe op aandoeningen van spieren en gewrichten. Ik heb al heel wat ervaring opgedaan in verschillende praktijken. Dat combineerde ik de jongste jaren met een eigen praktijk in mijn ouderlijke woning. Nu was het tijd voor een volgende stap.”

Spier- en beenderstelsel

“Mijn praktijk MC 382 is voorzien van een ruime indoor oefenzaal met airco, verschillende kabinetten, een keuken en vergaderruimte en 400 vierkante meter outdoor revalidatieplezier. Er is een ruime parking voorzien en het pand is volledig rolstoeltoegankelijk. Het is de bedoeling om hier een multidisciplinair centrum uit te bouwen waarin verschillende zorgberoepen onderdak kunnen vinden: kinesitherapie, diëtiek, logopedie, psychologie, podologie … “Ik krijg ondertussen al assistentie van Joyce Van Wonterghem, die gespecialiseerd is in sportkinesitherapie. Je kan bij mij terecht voor allerhande klachten gerelateerd aan het spier- en beenderstelsel. Dit kan gaan van een eenvoudig spier- of peesletsel tot meer geavanceerde postoperatieve revalidatie.”

“Ook voor cardiovasculaire en neurologische revalidatie sta ik je graag bij. In de praktijk werk ik graag 1-op-1 met de patiënt om zo persoonlijke doelen te bereiken. Starten doen we steevast met een intakegesprek om relevante informatie te verzamelen en een onderzoek om de oorzaak en lokalisatie van het probleem vast te stellen. Aan de hand van bepaalde tests kunnen we dan gericht behandelen. Ik hecht heel veel belang aan bijscholing en communicatie. Mijn specialisaties zijn sportrevalidatie, manuele therapie, dry needling en begeleiden van Parkinsonpatiënten.”

Kinesitherapie Ruben Dejaeger, Waregemstraat 382 in Deerlijk. Meer info via 0478 35 53 24, www.rubendejaeger.be en info@rubendejaeger.be.