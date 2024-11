Roularta opent deuren voor studenten in kerstvakantie:“Studeren kan leuk en hip zijn”

Al enkele jaren kunnen studenten tijdens de kerstvakantie studeren in de meeting rooms van Roularta. Dit jaar is dat niet anders. Tussen maandag 23 december en vrijdag 3 januari zijn de blokkende jongeren opnieuw welkom in de Meiboomlaan. En dat ze opnieuw verwend zullen worden, staat ook vast.

Office manager Pascale Ostyn en HR Talent Manager Kathy Corneillie zijn de drijvende krachten achter dit project. “We zijn voor het eerst gestart met een ‘kerstblok’ voor studenten in de kerstvakantie 2019-2020”, begint Kathy. “Wij willen in de eerste plaats studenten een aantrekkelijke en rustige studeeromgeving aanbieden. Anderzijds willen we Roularta ook voorstellen als een aantrekkelijke werkgever. In een Randstad enquête stonden we genoteerd als de meest aantrekkelijke werkgever in West-Vlaanderen. Jonge mensen moeten dat weten en door hen als student uit te nodigen om bij ons te komen blokken, laten wij jong talent kennis maken met een van de grootste Belgische bedrijven in de mediasector.”

“We hanteren geen strak regime”, neemt Pascale over. “Studenten geven vooraf aan welke dagen ze komen studeren en welke dagen niet. Ze kunnen hier in de kerstvakantie, met uitzondering van 25 december en 1 januari, van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds terecht. Neen, het is niet de bedoeling om hier een nachtje door te blokken. Iedere student uit om het even welke richting mag komen, al kan ik me voorstellen dat een hogeschoolstudent automechanica hier moeilijk zijn praktische cursussen zal kunnen inoefenen.” (lacht)

Padel spelen

“Wij proberen het voor onze studenten zo aangenaam mogelijk te maken. Ze kunnen alleen, maar ook met andere studenten samen in een meeting room studeren. We stellen water, koffie en thee ter beschikking en als ze pauze nemen, is er mogelijkheid tot biljarten, tafelvoetballen of een spelletje padel op onze velden. Ze kunnen ook een deelfiets gebruiken om eens een ontspannend ritje te maken. We proberen ook altijd een klein groepsmomentje te organiseren, zodat de studenten elkaar een beetje leren kennen. En ik ga regelmatig eens kijken als alles in orde is.”

“We stellen een tiental zalen ter beschikking”, besluit Kathy. “De studenten kunnen ook aangeven of ze een bord of een beamer wensen. Vanuit HR staan wij in voor de planning, terwijl Pascale het aanspreekpunt is voor de praktische kant van de zaak. Roularta bewijst dat studeren best ook leuk en hip kan zijn.”

Inschrijven voor de kerstblok in Roularta kan via onderstaande QR-code.