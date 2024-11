Rotaryclub Izegem deelt fietslichtjes en appels uit op XIU-dag

Diverse leden van Rotaryclub Izegem vatten dinsdagmorgen post aan zowel Prizma Campus College als de Campus Bellevue. Naar aanleiding van de XIU-dag, die de aandacht vestigt op de zichtbaarheid in het verkeer, deelden ze appels uit met het XIU-logo op en fietslichtjes voor de leerlingen bij wie het licht het niet deed.

Vandaag, dinsdag 5 november, is het in heel Vlaanderen al voor de zevende maal XIU-dag, lees: ‘k zie u. Doel is de zichtbaarheid van fietsers en voetgangers in het verkeer te vergroten. Acteur Kurt Defrancq en weerman Bram Verbruggen zijn het gezicht van de campagne in Vlaanderen.

Lokaal in Izegem ging Rotaryclub Izegem de uitdaging aan om dit thema heel concreet in de kijker te zetten. Diverse leden stonden aan de schoolpoorten van Prizma Campus College en Campus Bellevue de fietsende leerlingen op te wachten. “Fietsers die onvoldoende verlicht arriveren, hebben we verlichting aangeboden”, zegt communicatieverantwoordelijke Rik Decock. “En wie veilig op pad was, boden we een gezonde appel aan.”

Ook het Rotaryteam gaf het goede voorbeeld met duidelijk zichtbare fluorescerende hesjes.