Rotary Roeselare Mercurius schenkt recordbedrag aan 18 goede doelen

Het werkjaar van Rotary Roeselare Mercurius zit erop. De serviceclub zamelde de voorbije maanden met verschillende activiteiten maar liefst 50.000 euro in. Dat recordbedrag wordt nu verdeeld onder 18 goede doelen.

Dit jaar werd er gekozen voor Rotary Foundation, Rotary Polio actie, vzw Onze Kinderen, vzw Victor, Muco Roeselare, het project lege brooddozen op school, vzw Kloen, De Parel, Nieuwjaars Actie Roeselare, vzw Anima Sana, vzw Sora Senegal, Dominiek Savio Instituut, De Kerit, Vlaamse Reddingshonden, Project Cotonou Benin, de aankoop van treintickets voor kansarme leerlingen die een stage liepen, vzw Broeinest en het Mannahuis.

Voorzitter Brecht Vermeulen: “Het is altijd moeilijk om een keuze te maken tussen de vele projecten waaraan je steun kan geven. Niet iedereen komt ook zelf om steun vragen. Het is vaak uit het persoonlijk netwerk van een van de leden dat een organisatie voorgesteld wordt aan het bestuur. Dat bestuur laat zich ook adviseren door de leden van de commissie Dienst aan de Gemeenschap.”

Vooral lokale projecten

“We kozen vooral projecten in Roeselare of in de Roeselaarse regio. Alle projecten in het buitenland hebben ook een directe link met onze streek. De verdeling van die gelden is een afsluiter voor een werkjaar dat mij als voorzitter trots maakt op de inzet en betrokkenheid van onze club.”

(BF)