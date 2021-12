Rotaract Kortrijk steunt De Stroom vzw met de verkoop van eigen bier GELUK

Rotaract Kortrijk herhaalt z’n succesvolle eindejaarsactie van 2020. Ze doen dit door opnieuw het culinair bier GELUK te verkopen, dit keer ook met een pakket met twee glazen inbegrepen. De opbrengst gaat naar De Stroom vzw, een vrijetijdsdienst voor jongeren en volwassenen met een beperking.

Rotaract Kortrijk, een Kortrijkse jongerenafdeling van Rotary International, staat voor Rotary in Action, en werkt onder peterschap van Rotary Kortrijk. De vereniging telt een 40-tal actieve leden, jongeren tussen 19 en 30 jaar. “We zetten ons vrijwillig in om goede doelen uit de regio Kortrijk te ondersteunen. Niet enkel bekende en gekende goede doelen, maar evenzeer minder bekende”, zegt voorzitter Aline Wiels.

De Stroom

Rotaract koos dit keer voor De Stroom vzw, die jongeren en volwassenen met een beperking vrijetijdsactiviteiten aanbiedt. “Dat aanbod is zeer ruim en is voor mensen met een (vermoeden van) beperking voor alle leeftijden. Er zijn specifieke activiteiten voorzien voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Daarnaast gaat er ook speciale aandacht naar persoonlijke vrijetijdsvragen. We vinden het belangrijk dat ook personen met een beperking de regie van hun eigen (vrijetijds)leven in handen kunnen nemen”, duidt Lieselot Vandierendonck als coördinator vrijetijdstrajecten van De Stroom.

“Door toffe acties zoals deze kunnen we laagdrempelig leuke activiteiten blijven organiseren in De Stroom”

Silke (23) ging eerst naar De Hoge Kouter Kortrijk en zit nu al 9 jaar bij De Stroom in Kortrijk. Ze kan er naar de werking gaan tot ze 30 jaar is. “Er zijn altijd diverse en leuke activiteiten: uitstapjes naar een bowling, Sunparks, een kerstmarkt met 10 man met 3 of 4 begeleiders, geschenken verpakken en verpakkingen maken. Elke 14 dagen kan ik er dansen en 1 keer in de week is er kiné”, legt Silke uit, die momenteel begeleid helpt in de keuken en de kleuterklas van De Drie Wijzen in Kuurne.

“In de klas is het zorg dragen voor de kindjes en begeleiden, in de keuken mocht ik al snoepdoosjes en soep maken en groenten snijden.” Bram Deloof, schepen van Welzijn, Gezondheid en Geluk (N-VA) in Kuurne is opgetogen. “We hebben onze Wekzijnsdienst, maar we hebben ook de overslag gemaakt naar Geluk. De druk op de maatschappij neemt toe: meer burn-outs, meer cynisme en angst. Daar wilden we iets aan doen. Geluk is zeer belangrijk, maar het component is ook de mentale gezondheid: dat mag je niet onderschatten.”

“We moeten zorgen dat mensen ook mentaal gelukkig blijven. Ook jongeren en volwassenen met een beperking verdienen activiteiten die gelukkig maken en verbondenheid stimuleren. Ik kan de werking van De Stroom en het initiatief van Rotaract enkel maar toejuichen”, aldus de schepen. “Door toffe acties zoals deze kunnen we laagdrempelig leuke activiteiten blijven organiseren in De Stroom”, zegt Lieselot Vandierendonck.

6,4 graden

Rotaract koos voor hun goede doelactie opnieuw voor het biertje GELUK, gebrouwen door Brouwerij Gulden Spoor in Wevelgem/Gullegem. “We dachten eerst aan een gewoon biertje en daarna aan ons vorig biertje GELUK: na brainstormen kwamen we uit bij culinaire gerechten waar GELUK bij past. Het is fris en pittig en met een beetje citroengras in. Het past perfect bij gegrilde kip of Aziatische curry gerechtjes. Dit jaar zijn er ook pakketten te verkrijgen met twee exclusieve glazen inbegrepen. Een GELUK drinken is geluk voor anderen en ook geluk voor jezelf”, aldus Anneke Cattebeke.

“De verkoop van GELUK brengt de hele club samen. Een comité van twee personen stuurt alles aan en verder wordt de financiële kant, het grafisch ontwerp van de verpakking en campagne, de logistiek en de communicatie volledig bedacht en uitgevoerd door onze leden”, aldus voorzitter Aline Wiels.