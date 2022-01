Roeselarenaars maken samen het stadsgedicht, allereerste zinnen al zichtbaar met urban art

Naar aanleiding van de Week van de Poëzie, die loopt van donderdag 27 januari tot en met woensdag 2 februari, spoort Stad Roeselare haar inwoners aan om te mijmeren over hun dromen en idealen. “Hoe ziet jouw land van utopie eruit?” Met die vraag kan je alvast aan de slag gaan om na te denken over jouw ideaalbeelden. Het resultaat zal een collectief stadsgedicht #VANRSL worden.

In het Rodenbachjaar zal Stadsdichter Edward Hoornaert samen met de inwoners van Roeselare en omstreken een collectief stadsgedicht #VANRSL creëren. Tijdens de Week van de Poëzie, die loopt van donderdag 27 januari tot en met woensdag 2 februari, wordt iedereen aangespoord om met de openingswoorden van het gedicht “Het land van Utopeia” van Albrecht Rodenbach aan de slag te gaan. Het maakt niet uit of je dit individueel wilt doen of met een aantal vrienden of een vereniging. Alle fragmenten zijn welkom.

(In het land van utopie) waar jij dichter

dichters rondom jou met elkaar verbindt

De allereerste fragmenten van dit Roeselaars meesterwerk in wording worden op Gedichtendag gelanceerd, met de start van de Week van de Poëzie in de Lage Landen. Op vijf verschillende locaties, die onlosmakelijk verbonden zijn met de historische figuur van Albrecht Rodenbach (ARhus De Munt, de Coninckplein, Klein Seminarie, Oude begraafplaats en het stadspark), zal je een mooi letterkunstwerk en een verrassend stukje poëzie kunnen bezichtigen. Op die plekken zal je vanaf donderdag 27 januari een aantal fragmenten vinden, die op een kunstzinnige manier in beeld worden gebracht.

Urban Art

Niet alleen rond Gedichtendag zelf, maar ook op verschillende momenten tijdens het hele jaar zullen de inwoners en voorbijgangers verrast worden dankzij de droomwereld van de Roeselaarse inwoners. “In totaal voorzien we in 2022 een zestal interventies op locaties die een link vertonen met de figuur van Albrecht Rodenbach”, aldus Mieke Van Brussel, schepen van cultuur. “Daar zal je tijdelijk kunnen genieten van een vleugje poëzie. Dat project wordt mogelijk gemaakt door Urban Art, een artistiek project, dat zich focust op talentontwikkeling en kunst in het straatbeeld. Het geeft jongeren de kans om op een creatieve manier het straatbeeld mee te veranderen. In dit project gaan we aan de slag met letterkunstenaars, die de ingezonden fragmenten poëzie op een artistieke manier in het straatbeeld zullen brengen. Bij de eerste editie laten we de artistieke vormgeving over aan de kunstenaars Wouter Bossuyt en Stan Lievens, geen onbekende gezichten in de Urban Art-wereld.”

Voel je je geroepen om mee te werken aan het collectieve stadsgedicht #VANRSL? Het enige dat je dan hoeft te doen, is een of meerdere verzen schrijven. Bezorg jouw vervolgwoorden op de zin “In het land van utopie…” aan de stadsdichter Edward Hoornaert via stadsdichtervanrsl@gmail.com. Wie weet worden je woorden mee opgenomen in het collectief stadsgedicht of verschijnen ze tijdens de poëzie-interventies in de stad.

Als dichten niet je ding is, maar je wel een jonge (15 – 25 jaar) en enthousiaste kunstenaar bent die graag met letterkunst aan de slag gaat, kan je eenmalig in het project van Urban Art stappen of verschillende malen participeren. Stad Roeselare biedt je een unieke deelname in een bijzonder artistiek en creatief project. Bovendien krijg je een vrijwilligersvergoeding, een vergoeding voor het materiaal en een artistieke vrijheid in hoe je de poëzie vorm geeft. Contacteer voor meer informatie vrijetijd@roeselare.be.

Stad Roeselare, de stadsdichter Edward Hoornaert, ARhus en verschillende stedelijke diensten zullen de nodige voorbereidingen treffen om uiteindelijk het collectieve stadsgedicht #VANRSL aan het grote publiek voor te stellen tegen Gedichtendag 2023.