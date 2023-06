Roeselarenaars dragen via ‘Testhuis’ bij aan verbeterde dienstverlening van Stad Roeselare en ARhus

Met het ‘Testhuis’ wilden de Stad en ARhus ervoor zorgen dat hun dienstverlening voor alle inwoners toegankelijk is. Een burgerpanel van meer dan 40 Roeselarenaars engageerde zich om de dienstverlening uit te testen en zo drempels weg te werken.

Na een oproep bleken heel wat Roeselarenaars hun schouders onder het Testhuis te willen zetten. “Toen ik de oproep zag, twijfelde ik geen seconde en schreef ik me meteen in”, vertelt enthousiaste deelnemer Philippe Vandenbussche. Meer dan 40 inwoners volgden het voorbeeld van Philippe en het resultaat: een mix van jong en oud, man en vrouw, Nederlands- en anderstaligen, geboren en getogen Roeselarenaars of inwijkelingen en met of zonder digitale vaardigheden.

Vooral dat laatste wilden de Stad en ARhus aanpakken.

Cases

“Vanuit de Stad lag de focus op het aangeven van een adreswijziging, het opvragen van een uittreksel uit het strafregister en het aangeven van een verlies of diefstal van de identiteitskaart. ARhus was dan weer benieuwd naar de ervaring bij het inschrijven voor activiteiten, het uitlenen van bibliotheekmateriaal en de onthaalfunctie van het Digipunt.”

Uit de verschillende focusgroepen kwamen meteen heel wat suggesties naar voor. Zo hadden sommige testers het idee om QR-codes te integreren op brieven, of het toegankelijk maken van formulieren op de smartphone. En dat het niet enkel bij vrijblijvende voorstellen bleef, dat merkte ook deelneemster Saskia Vanhie: “Er wordt naar ons geluisterd en er wordt ook écht iets mee gedaan. Ik ben daar aangenaam door verrast.”

Geslaagd

Op donderdag 15 juni werd het Testhuis afgesloten en werden alle inwoners die deelnamen aan het project bedankt door Stad Roeselare en ARhus.

Alle bevindingen en verbeterpunten van het Testhuis stroomden door naar de medewerkers van ARhus en de dienst Burgerzaken van Roeselare. Zij kwamen op hun beurt met oplossingen. “Stad Roeselare zorgde dat het in de toekomst makkelijker wordt om via smartphone een afspraak te maken of te wijzigen. Ook het online formulier om een adreswijziging door te geven aan de Stad wordt vereenvoudigd.” ARhus bedacht samen met de burgers het concept en de slogan voor hun Digipunt: ‘Gratis hulp en info voor iedereen met digitale vragen’. “Het uitleenproces werd duidelijker gemaakt op de zelfuitleenmachines én ook het inschrijven voor activiteiten wordt via de gloednieuwe website een pak gebruiksvriendelijker.”

Stad Roeselare en ARhus willen de ingeslagen weg verder bewandelen en zetten de samenwerking met burgers verder. Het huidige panel is alvast enthousiast en kijkt uit naar het vervolgtraject.