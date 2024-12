Roeselare wint twee awards tijdens de Digital Society Awards

Tijdens de 21ste editie van de Digital Society Awards heeft de stad Roeselare de prestigieuze award in de categorie ‘innovatie’ gewonnen en de prijs voor beste Smart City Project in de wacht gesleept.

De onderscheiding werd toegekend voor Rainbrain, een slim en datagedreven waterbeheersysteem dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI) om overstromingen, droogte en andere gevolgen van klimaatverandering proactief aan te pakken.

De Digital Society Awards, georganiseerd door Agoria en TMAB Business Events, bekronen elk jaar baanbrekende initiatieven die bijdragen aan een duurzame, technologische en innovatieve samenleving. Rainbrain werd gelauwerd als een voorbeeld van hoe moderne technologie kan worden ingezet om stedelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

“Rainbrain toont aan hoe vooruitstrevend waterbeheer kan bijdragen aan de leefkwaliteit in onze stad. De award van de Digital Society Awards is een mooie erkenning voor onze inspanningen van de voorbije jaren om een klimaatbestendige stad te zijn”, aldus schepen Francis Debruyne.

Rainbrain is ontstaan vanuit het Actieplan Water, dat de stad Roeselare samen met de Provincie West-Vlaanderen lanceerde na de ernstige wateroverlast in 2016. Dit plan omvatte onder meer de aanleg van bufferbekkens en maatregelen voor ontharding, infiltratie en het hergebruik van regenwater. Het Rainbrain-project, gefinancierd door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio), bouwt hierop voort en vormt een cruciale schakel in het klimaat- en hemelwaterplan van de Stad.

Metingen

Het systeem combineert een hydraulisch model van het reliëf, de waterlopen en rioolbuizen in de Mandelvallei met realtime metingen en weersvoorspellingen. Door AI in te zetten, kan Rainbrain waterstanden en -stromen reguleren via een netwerk van sluizen, stuwen en schuiven. Het platform biedt niet alleen een antwoord op overstromingen, maar verhoogt ook de efficiëntie van de stedelijke waterinfrastructuur en draagt bij aan de strijd tegen droogte en hittegolven.

Rainbrain is verbonden aan Urban Sense, een Smart City-platform ontwikkeld door Roeselare, Brugge en Leuven. Dankzij deze koppeling kan het systeem zichzelf continu optimaliseren en verdere uitbreiding vinden in de toekomst. Het pilootproject, afgerond in 2023, heeft al veelbelovende resultaten opgeleverd en legt de basis voor verdere implementaties.

“Rainbrain illustreert hoe technologie en innovatie ons kunnen helpen om – toekomstige – uitdagingen proactief aan te pakken. Met Rainbrain maken we Roeselare niet alleen weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar ook toekomstgericht in duurzaam watergebruik”, aldus Matthijs Samyn.