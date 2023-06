Roeselare voorziet gratis e-shuttles tijdens Batjesweekend

Wie volgend weekend de Batjes in Roeselare wil gaan bezoeken, moet niet langer stressen om een parkeerplaats. Van vrijdag 23 juni tot maandag 26 juni zullen twee elektrische shuttles heen en weer rijden tussen Schiervelde en het stadscentrum, en dat volledig gratis.

De twee shuttlebusjes zijn klein, wendbaar, honderd procent elektrisch en rijden al met veel succes in zowat alle Vlaamse provincies. Op die manier wil Stad Roeselare inzetten op groen vervoer tijdens de jaarlijkse Batjes.

“Per shuttle kunnen er zo’n 20 personen plaatsnemen”, zegt Thijs Marinelli, deskundige mobiliteit van Stad Roeselare. “Voor Roeselare zal het een leuke testcase worden want er komen later dit jaar nog flink wat andere evenementen in onze stad aan. Denk aan de Rodenbachfeesten, de Week van de Mobiliteit, de shoppingdagen, enzovoort.”

De busjes zullen tussen 13 uur en 23 uur om de twintig minuten rijden tussen de Expo en de Diksmuidesteenweg. De rit duurt een kwartiertje.