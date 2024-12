Roeselare vlamt mee tegen eenzaamheid, initiatiefnemers krijgen extra bedankje

In aanloop naar en tijdens de Warmste Week organiseerden verschillende Roeselaarse bewoners en verenigingen acties om geld in te zamelen voor projecten die werken rond eenzaamheid. Maandagavond nodigde het stadsbestuur de initiatiefnemers uit voor een drankje op de kerstmarkt en werden de Roeselaarse projecten waarnaar het ingezamelde geld gaat voorgesteld.

Morgen start de Warmste Week. De voorbije weken en de komende dagen staan in heel Vlaanderen nog tal van evenementen gepland om geld in te zamelen ten voordele van de strijd tegen eenzaamheid.

In Roeselare probeert hogeschool Vives woensdag een wereldrecord pannenkoeken te verbreken, een delegatie van de firma Mulder trekt donderdagochtend vroeg naar Brugge, vanaf woensdag het epicentrum van De Warmste Week, om er een mooie cheque af te geven.

“Onze actie, waarbij we samen met onze medewerkers en andere firma’s 10.000 kilometer probeerden samen te fietsen, werd een groot succes. Meer nog, er werd 12.000 kilometer gefietst. Donderdagochtend tonen we ons nog eens van onze sportiefste kant. De spinningfietsen gaan terug mee naar Brugge”, aldus Wim Samyn van de firma Mulder.

Schepen van Welzijnbeleid Michèle Hostekint (Vooruit) loofde maandagavond tijdens een bedankingsmoment alle organisatoren van een warme actie ten voordele van de Warmste Week. “Eenzaamheid is dezer dagen een erg belangrijk thema. Tijdens deze eindejaarsperiode voelt zij die zich al eenzaam voelen zich vaker nog meer alleen. Eenzaamheid is spijtig genoeg een groeiend probleem waar we veel aandacht moeten aan schenken.”

Babbelbankje

De opbrengst van de Warmste Week gaat naar verschillende goede doelen. In Roeselare zijn dat De Kaffiekletsers – Over De Grenzen heen vzw, Ontmoetingskansen autisme – vzw Victor, De Babbelkarre van dienstencentra Jeun en eventbureau ’t Hope thuis van ’t Hope vzw. “Ondertussen proberen we ook met de stad de strijd met eenzaamheid aan te gaan. Zo zijn er initiatieven zoals de babbelbankjes en ‘Oewist?’ waarbij vrijwilligers van het dienstencentrum Schiervelde op regelmatige basis langs gaan bij 65-plussers”, aldus de schepen.