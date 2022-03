Roeselare start campagne ‘Gezond, dat smaakt!: “Gezonde voeding is vaak een kwestie van gewoonte”

Roeselare wil een ‘Gezonde stad’ zijn. Daarom vernieuwde de stad in 2018 het Gezondheidscharter en werkt ze elk jaar rond één specifiek gezondheidsthema. Dit jaar ligt de focus op gezonde voeding. Met de kookworkshop ‘Gezond opgroeien’ trapte de stad de campagne af.

Het thema ‘Voeding’ is onlosmakelijk verbonden met de eigenheid van Roeselare, die ook wel de vallei van de voeding genoemd wordt. “We vinden het onze taak om inwoners kennis te laten maken met gezonde voeding”, vertelt Michèle Hostekint, schepen van onder meer Gezondheidsbeleid. “Met de campagne ‘Gezond, dat smaakt!’ draagt Stad Roeselare haar steentje bij in de strijd tegen overgewicht, suikerziekte… en andere negatieve gevolgen van ongezonde voeding.”

“We willen duidelijk maken dat gezonde voeding niet moeilijk is”, vult beleidsmedewerker Stéphanie Rosseel aan. “Het is vaak een kwestie van gewoonte. Neem nu bijvoorbeeld het kindercarnaval dit weekend. Daar zullen we de traditionele chips vervangen door worteltjes en tomaatjes. Als dat het enige alternatief is, zullen de kinderen die met plezier en smaak opeten en de chips vergeten!”

Gezonde gewoonten

De campagne werd op gang getrokken met de workshop ‘Gezond opgroeien’ van Huis van het Kind Roeselare. Diëtiste Isabel Malfait leerde ouders en grootouders gezonde en vooral ook lekkere gerechtjes maken die bij elk kind in de smaak vallen. “We zetten echter niet alleen in op klassieke formules als een infoavond of een workshop”, aldus Stéphanie Rosseel.

“Met een infosessie bereik je mensen die al interesse hebben in het thema, maar door aanwezig te zijn op bestaande publieke activiteiten, kunnen we al onze inwoners letterlijk en figuurlijk te laten proeven van gezonde voeding. Zo zal je onze campagne zien tijdens de batjes en op de Dag van het Park. Ook de inwoners zelf zullen actief aan de slag kunnen met gezonde voeding, want Dag van de Buren wordt een speciale gezonde editie.”

Daarnaast maakt de stad ook de link met duurzaamheid in de ‘Week van de Korte Keten’ en bindt ze de strijd aan tegen voedselverspilling. “We willen bovendien niet enkel de volwassen bevolking wakker schudden, we richten onze pijlen ook op de kinderopvang, scholen en ook de sport- en zorgsector worden betrokken”, zegt Michèle Hostekint. “Dat het een project is van en voor alle inwoners, bewijst onze promotiecampagne. Alle mensen op de affiches en banners zijn inwoners van onze stad.”

Voor deze campagne werkt de stad samen met een aantal partners, waaronder ARhus, AZ Delta, Pom West-Vlaanderen en Logo Midden-West-Vlaanderen.

(LC)