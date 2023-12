Roeselare organiseert Koesterweek voor alle gezinnen die een kind missen

Van 8 tot 15 december wappert op de Grote Markt de Koestervlag ter gelegenheid van de Koesterweek, een initiatief van het Berrefonds dat het overlijden van een kind meer bespreekbaar wil maken.

Zondag branden wereldwijd kaarsjes om aandacht te vragen voor overleden kinderen. Sinds twee jaar is er in Roeselare een werkgroep waarin het stadsbestuur, OVOK, AZ Delta, Huis van de mens en ouders van sterrenkinderen samen projecten uitwerken.

Zo kwam er een koesterplek waar familieleden van overleden kinderen terecht kunnen. “We starten vanaf januari ook een sterrenregister op”, zegt schepen Michèle Hostekint. “Vanaf dan kunnen alle stilgeboren kinderen geregistreerd worden.”

“Voortaan krijgen ouders van sterrenkinderen ook een troostboombon waarmee ze een boom kunnen aankopen om hun overleden kindje te herdenken. Ze kunnen die boom thuis planten maar er is ook het geboortebos. Dat loopt wat vertraging op door het slechte weer maar voor elk overleden kindje wordt een boom geplant en staat er in Bergmolenbos een bord met de namen van de kinderen en hun geboortejaar. Belangrijk is dat we hierbij terug gingen in de tijd. Dus ook ouders van kinderen die langer geleden overleden zijn zullen er de naam van hun kind terugvinden.”

Kinderbegraafplaats in een uithoek

“En dat vind ik heel belangrijk”, vertelt An Bruneel (60) die in 1996 haar zoontje Joff bij de geboorte verloor en lid is van de werkgroep. “In die tijd stonden we er bijna helemaal alleen voor. Er was de eerste schok gevolgd door ontreddering, verdriet en altijd blijvend gemis. In die tijd lag de kinderbegraafplaats er wat verwaarloosd bij in een uithoek van het kerkhof. Je kon de naam van je kind nergens officieel laten noteren, het bestond gewoon niet.”

“Gelukkig was er toen al OVOK, de vereniging voor overleden kinderen. Ik vond er lotgenoten en een luisterend oor. Met de werkgroep sterrenkinderen hebben we in korte tijd veel kunnen bereiken. Enkele weken geleden viel een brief in de brievenbus geadresseerd aan de ouders van Joff Crabbe. Het was even slikken maar dat was een stukje van de erkenning die we zoeken en daar hebben we lang op gewacht”, besluit An Bruneel.

Wereldlichtjesdag zondag 10 december om 18.45 uur op de begraafplaats in de Groenestraat 399. Na een warm samenzijn is er tijd voor familieleden en vrienden van overleden kinderen en iedereen die hen wil steunen om na te praten met een drankje.