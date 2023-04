Roeselare maakt vuist tegen discriminatie via gratis omstaanderstrainingen

Discriminatie komt nog te vaak voor. Met een sensibileringsactie en gratis omstaanderstrainingen wil de stad discriminatie onder de aandacht brengen en gedragsverandering stimuleren. Vier Roeselaarnaars die het slachtoffer werden van discriminatie of het willen opnemen voor anderen werkten mee aan de campagne.

“Deze nieuwe affichecampagne past binnen een ruimer traject tegen discriminatie”, vertelt Michèle Hostekint, schepen van Diversiteit, Gelijke kansen en Integratie. “Discriminatie komt nog te vaak voor en als stad kunnen en willen we dit niet aanvaarden.”

Met verschillende affiches brengt Roeselare discriminatie in al zijn vormen onder de aandacht en daarvoor konden ze rekenen op vier Roeselaarnaars die het slachtoffer werden van discriminatie of het willen opnemen voor anderen. Anne Tossins is één van hen: “Ik ben slechtziend van bij de geboorte en mijn hele leven lang stootte ik op veel onbegrip en werd ik gepest. Na een lange zoektocht zit ik nu wel goed in mijn vel en door mee te werken aan deze campagne hoop ik dat iedereen in deze stad zich goed kan voelen.”

Ook Miel Vandenberghe ging voor de lens staan. “Jammergenoeg maakte ik het al vaak mee dat mensen mij nakijken of uitschelden. Omgekeerd gebeurde het ook al bij mensen rondom mij en wist ik als omstaander niet hoe ik moest reageren. Door deze actie hoop ik dat we de drempel om te reageren op ongewenst gedrag kunnen verkleinen.”

Gratis omstaanderstraining

Iedereen is wel al eens getuige geweest van een racistische opmerking, pesterijen, grensoverschrijdend gedrag, homofobie… maar als omstaander is het niet altijd eenvoudig om te reageren. “Mensen durven niet of ze weten niet goed wat ze kunnen zeggen”, aldus schepen Hostekint. “Toch is het belangrijk om te reageren, want het maakt voor de slachtoffers van ongewenst gedrag een groot verschil. Als stad willen we onze burgers mondiger maken en hen actief leren optreden.”

Op 17 mei kan je in het Fabriekspand deelnemen aan gratis omstaanderstrainingen. “We zetten in op een brede aanpak met verschillende trainingen op maat van specifieke doelgroepen. Hiervoor werken we samen met het Agentschap voor Integratie en Inburgering, AVANSA, Pimento en Horeca Forma.”

Tijdens de vorming krijg je niet enkel te horen waarom mensen vaak wegkijken en niets doen bij ongewenst gedrag; je krijgt ook enkele strategieën aangereikt om veilig te reageren in concrete situaties.

Via iedereen.vanrsl.be kan je je inschrijven voor drie sessies: één voor burgers, een training voor professionelen, zoals stadspersoneel en jeugdwerkers, en sessie voor horecamedewerkers. De training is gratis en duurt 2,5 uur. Alle info via iederen.vanrsl.be.