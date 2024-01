Roeselare lanceert bevraging om menstruatiearmoede in kaart te brengen

Roeselare lanceert een bevraging om de menstruatiearmoede in de stad in kaart te brengen. “Eén op tien meisjes in Vlaanderen heeft onvoldoende toegang tot menstruatieproducten. We willen een beeld krijgen van de situatie in Roeselare en wat we eraan kunnen doen”, zegt schepen van Gelijke Kansen Michèle Hostekint (Vooruit).

Over menstruatie wordt weinig gesproken. “Het onderwerp hangt in de taboesfeer en vaak schamen meisjes zich er zelfs voor. Uit cijfers blijkt dat één op tien meisjes onvoldoende toegang heeft tot menstruatieproducten. Dat zijn Vlaamse cijfers, we willen via een bevraging in de scholen in kaart brengen hoe groot dit probleem bij ons is”, zegt schepen Hostekint.

Groter plan

De bevraging in de secundaire scholen is een eerste deel van een groter plan. “In een verdere fase gaan we met de verzamelde informatie aan de slag in een proefproject. Moeten er bijvoorbeeld meer producten aanwezig zijn op school?”

Onder andere de leerlingen van MSKA Louis Tant worden bevraagd. “Aan het secretariaat hebben we hier wel een hoeveelheid maandverbanden beschikbaar, maar je merkt een drempel en sommige meisjes durven er niet naar vragen”, zegt leerlingenbegeleidster Maaike Wybo.