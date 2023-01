Roeselare erkend als lid van het internationale Rainbow Cities Network

Roeselare is vanaf dit jaar lid van het Rainbow Cities Network (RCN). Dit internationale netwerk verbindt steden, waaronder Parijs en Sao Paolo, die zich inzetten voor een inclusief beleid voor de LGBTQIA+ gemeenschap. “Een erkenning waarmee we nogmaals duidelijk maken dat Roeselare het motto Iedereen #VANRSL echt ter harte neemt.”

Het Rainbow Cities Network bestaat uit meer dan 40 steden uit 22 verschillende landen. Vanaf dit jaar prijkt Roeselare in het rijtje met wereldsteden als Amsterdam, Berlijn, Parijs, Sao Paolo en Taipei. “We zijn heel trots dat wij als centrumstad erkend zijn voor onze inspanningen”, vertelt schepen Michèle Hostekint. “Dit lidmaatschap zal ons beleid nog een extra boost geven. Leden wisselen onderling goede praktijken uit en wees maar zeker dat wij nog heel wat kunnen leren van die grootsteden!” Roeselare is trouwens niet de enige Belgische stad op de lijst, ook Brussel, Brugge, Kortrijk, Oostende en Leuven sloten zich aan bij het RCN.

Deze toetreding is een erkenning van het vele werk dat al verricht is door de stad, de Roeselaarse holebigemeenschap en verschillende partners. “We maken niet enkel voornemens, we ondernemen ook actie”, aldus de schepen. “Zo richtten we enkele maanden geleden het Regenboogcafé op waar mensen elkaar op een veilige manier kunnen ontmoeten en in mei vorig jaar deelden we op de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) genderkoekjes uit op de dinsdagmarkt.”

Actie tegen straatintimidatie

Ook in 2023 staan verschillende initiatieven op het programma. “Dit jaar willen we inzetten op veiligheid en straatintimidatie. Enerzijds willen we slachtoffers van intimidatie beter ondersteunen en anderzijds willen we bewustwording creëren bij de brede bevolking. Getuigen van fysiek of verbaal geweld weten niet altijd hoe ze moeten reageren en daar willen wij aan werken.”