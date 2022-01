Roeselaarse brandweer opnieuw opgeroepen: stoomontwikkeling vanuit put na werken Mirom op hoek Groenestraat en Westlaan

De brandweer van Roeselare werd maandagavond voor de tweede keer op twee dagen tijd opgeroepen naar de hoek van de Groenestraat en de Westlaan. Daar zijn momenteel werken aan het warmtenet aan de gang.

Door een probleem bij een van de buizen staat er een hoeveelheid warm water in de put waar men aan het werken is. Zowel zondagmiddag als maandagavond merkten passanten stoomontwikkeling komende vanuit de put op. De passanten dachten telkens dat er een brand was ontstaan en belden de brandweer op.

Die snelde tot tweemaal toe ter plaatse, maar moest uiteindelijk niet tussenkomen. Medewerkers van Mirom plaatsten inmiddels een bordje dat waarschuwt voor het warme water in de put. Bij mogelijkse problemen kan men de intercommunale opbellen via het telefoonnummer 051 26 03 58.