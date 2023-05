Roeselaars buurthuis Tof van Tinneke stelt project ‘Bouwstof’ voor tijdens Dag van de Buren

Dag van de Buren, dat jaarlijks plaatsvindt op de laatste vrijdag van mei, brengt elk jaar heel wat straatgenoten samen. Zo ook de buren van Roeselaars buurthuis Tof van Tinneke. Op 26 mei kwam de buurt samen op het Damberdshof in het hartje van Hof van ‘t Henneken in Roeselare en daarbij werd hun project ‘Bouwstof’ ingehuldigd.

Dag van de Buren was voor buurthuis Tof van Tinneke het ideale moment om hun project ‘Bouwstof’ voor te stellen. Bouwstof is een project van vzw de Batterie en moet mensen samenbrengen door artistiek aan de slag te gaan met publieke ruimtes. Tof van Tinneke is al sinds begin dit jaar bezig met het project. “Het buurthuis Tof van Tinneke en zijn vrijwilligers zijn de stuwende krachten achter de ‘Dag van de Buren’ en dit project”, zegt buurtverbinder Klaas Gaeremyn.

Plastic

In januari sloeg Tof van Tinneke de handen in elkaar met de Brugse vzw de Batterie, Stad Roeselare en BEN woonzorgnetwerk om het ‘Bouwstof’-project te realiseren. “In januari werd er bij buurtbewoners gepolst naar ideeën om op het Damberdshof een multifunctioneel meubel te plaatsen dat een meerwaarde kan bieden voor de buurt”, vertelt Klaas Gaeremyn. De buurtbewoners zamelden samen plastic in om dat te laten vermalen. “Met dit vermalen plastic kan een nieuw multifunctioneel meubilair gemaakt worden dat op het Damberdshof geplaatst wordt. Van ontwerp tot het uiteindelijke meubel werden de buurtbewoners nauw betrokken”, besluit buurtverbinder Klaas.

Inhuldiging

Op vrijdag werd Dag van de Buren grondig gevierd op het Damberdshof. Het resultaat van het Bouwstof-project werd officieel ingehuldigd door burgemeester Kris Declerck en schepen Michèle Hostekint in aanwezigheid van vele buurtbewoners. Voor Klaas Gaeremyn was dit een geslaagde editie: “De essentie van ‘Dag van de Buren’ is zorgen voor gezelligheid en het versterken van de sociale banden en wederzijds begrip tussen buurtbewoners. Dat is ons gelukt.”