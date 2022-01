Rode Kruis Roeselare begint nu ook met EHBO-lessen voor kleuters

Vanaf dinsdag 5 april krijgt het Jeugd Rode Kruis er een nieuwe tak bij: ‘De Vitamientjes’. In die groep zitten de kinderen die geboren zijn in 2016 en voor hen organiseert het Rode Kruis Roeselare in de paasvakantie EHBO-cursussen. Het zal de allereerste keer zijn dat de vereniging aan kleuters lesgeeft.

Net zoals praktisch elke andere vereniging heeft ook het Rode Kruis het de afgelopen jaren niet bepaald gemakkelijk gehad. Door de coronasituatie wordt er namelijk minder bloed gedoneerd. “Er is momenteel in ieder geval geen sprake van overschot”, aldus Didier Casteleyn, voorzitter van het Rode Kruis Roeselare. “Ook niet wat plasma betreft. De ziekenhuizen hebben het op dit ogenblik lastig, maar doordat er nu minder operaties dan normaal doorgaan, wordt dat probleem gecompenseerd, hoewel er ook nu nog vaak tekorten zijn. Zodra er echter weer meer operaties zullen plaatsvinden, zal het dus hoogstwaarschijnlijk nog moeilijker worden. Bloed kan slechts 42 dagen bewaard blijven, waardoor de nood aan donors altijd hoog is. Veel trouwe schenkers kunnen nu minder komen doneren, omdat ze ofwel ziek zijn of in quarantaine zitten.”

Educatieve activiteit op speelse manier

De organisatoren van het Rode Kruis hopen in ieder geval dat hun geplande activiteiten in 2022 wel zullen mogen plaatsvinden, zo ook hun gloednieuwe activiteit: EHBO-cursussen voor kleuters. Vanaf dinsdag 5 april zal het Jeugd Rode Kruis er namelijk een tak bij krijgen: ‘De Vitamientjes’. In die groep zullen de kinderen zitten die geboren zijn in 2016. Het Rode Kruis organiseert al langer EHBO-cursussen voor kinderen uit de lagere school, maar zal er nu voor de eerste keer ook kleuters bij betrekken. “We wilden al langere tijd op een jongere leeftijd starten met een EHBO-cursus”, vertelt Didier. “Niet alleen om eventuele vrees en angsten weg te nemen, maar ook om ouders aan te moedigen om er aandacht aan te schenken en het belang ervan inzien dat hun kinderen hierover al op een vroege leeftijd leren. De eerste cursussen vinden in de paasvakantie plaats. Dit leek ons een ideale periode, aangezien veel ouders dan opvang voor hun kinderen zoeken en op die manier kan er een nuttige en educatieve activiteit aan gekoppeld worden.”

Samen met Didier Casteleyn zal ook kleuterleidster Stefanie Leenknecht de lessen verzorgen. “In een lokaal bij ons in de Hippoliet Spilleboutdreef in Roeselare zullen we een speelomgeving met ‘ontdekhoekjes’ creëren”, legt Didier uit. “We zullen ervoor zorgen dat het er vooral op een visuele en auditieve manier aan toegaat, aangezien veel kleuters nog niet of niet zo goed kunnen lezen. Aan de hand van spelletjes, knutselopdrachten en filmpjes zullen de kleuters spelenderwijs over belangrijke basiszaken leren, zoals over pleisters en verbanden, hun eigen veiligheid, brandwonden en een bloedneus. Daarnaast zullen ze leren hoe ze een wonde kunnen verzorgen en hoe ze gevaar kunnen herkennen. De focus ligt vooral op hulp halen van volwassenen. Dit alles met de hulp van de beer Brechtje, de mascotte van De Vitamientjes.”

Plannen voor 2022

Naast de EHBO-cursussen voor de kinderen staan nog een heleboel andere activiteiten op het programma bij het Rode Kruis. Zo hopen ze opnieuw een stickerverkoop te organiseren, die gepland staat van 21 april tot en met 5 mei. Vorig jaar is de stickerverkoop niet kunnen doorgaan zoals normaal, maar veel apothekers waren wel bereid om de stickers in hun eigen zaak aan te bieden. Bovendien mochten ze ook rekenen op een lokale steunactie: heel veel Roeselaarse inwoners deden in 2021 een gift. Voor het Jeugd Rode Kruis staan tot slot een winterkamp en een zomerkamp op het programma. Voor het winterkamp zullen de leden een weekendje weggaan in de krokusvakantie naar Watou, een deelgemeente van Poperinge. Tijdens het zomerkamp zullen ze eind juli tien dagen in Pelt in Limburg verblijven.

In de paasvakantie organiseert Jeugd Rode Kruis Roeselare in totaal vijf cursussen EHBO van twee uur en een half of drie uur:

– ‘Brechtje vertelt’ (voor wie geboren is in 2016, eerste groep): dinsdag 5 april van 9 – 11.30 uur.

– ‘Brechtje vertelt’ (voor wie geboren is in 2016, tweede groep): dinsdag 5 april van 14 – 16.30 uur.

– ‘Hupperdehulp’ (voor wie geboren is in 2015): woensdag 6 april van 9 – 12 uur.

– ‘Hiep Hiep Help’ (voor wie geboren is in 2014, 2013 en 2012): donderdag 7 april van 9 – 12 uur.

– ‘Ai Ai Amai’ (voor wie geboren is in 2011, 2010 en 2009): donderdag 7 april van 14 – 17 uur.

Inschrijven kan via https://www.tinyurl.com/jrkins. Het aantal deelnemers is beperkt. Wanneer een bepaalde cursus volzet is, zal je op de wachtlijst terechtkomen. De kostprijs per cursus is 2, 50 euro. Een boekje of kopieën zijn inbegrepen.