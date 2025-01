Rode Kruis doet oproep: kom bloed geven op 8 januari in de Ansold!

“Kom naar de allereerste bloedinzameling van 2025 op woensdag 8 januari”, roept de gemeente Anzegem in naam van het Rode Kruis op. “Voor wie geef jij bloed? Wij geven bloed voor elkaar”, luidt de oproep. Onder de slogan #geefvoorelkaar, wordt er ingespeeld op het solidariteitsgevoel. “Momenteel is er een lage of zelfs kritieke voorraad”, geeft voorzitter afdeling Waregem-Anzegem Isabelle Bouckaert mee.

Volledige donatie vraagt ongeveer een uurtje. Van aanmelding tot en met nazorg waarbij een drankje voorzien is.

Levensreddend

Overal in Vlaanderen zamelt Rode Kruis-Vlaanderen bloed in. Niet alleen voor heel veel zieke mensen is dit van levensbelang. Ook na verkeersongevallen, bij operaties of na bevallingen is er vaak heel wat bloed nodig om levens te redden. “Daarom is het belangrijk dat er altijd voldoende bloed in voorraad is”, aldus voorzitter Bouckaert. “Momenteel is er een lage of zelfs kritieke voorraad van bloedgroepen O+, O-, A-, B- en AB. Ook onze afdeling Waregem-Anzegem helpt. Je kan bij ons bloed geven. Kom jij ook langs?” Er worden regelmatig inzamelingen georganiseerd in Waregem, Nieuwenhove, Desselgem, Beveren-Leie, Anzegem, Vichte en Tiegem. Vergeet je tijdsslot niet te reserveren. Zo wordt de drukte gespreid en worden de wachttijden beperkt.

Praktisch:

Woensdag 8 januari van 17.30 uur tot 20 uur in Ansoldheem, Landergemstraat 1A in Anzegem

Dinsdag 14 januari van 17.30 uur tot 20 uur in CC De Stringe, Ommersheimplein 4 in Vichte

Donderdag 16 januari van 17.30 uur tot 20 uur in Dorpsheem De Linde, St.-Antoniusstraat 14 in Ingooigem

Maak nu je afspraak. Registreer je via rodekruis.be of bel gratis naar het nummer 0800 777 00