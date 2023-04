Rode kledijcontainers van Wereldmissiehulp in Menen verdwijnen

De rode kledijcontainers, al jaar en dag een vaste waarde in het Meense straatbeeld, verdwijnen. Afvalintercommunale MIROM liet Wereldmissiehulp VZW weten dat de verzamelpunten moeten worden verwijderd. “MIROM koos volop voor het geld en ligt schijnbaar niet wakker van het menselijke karakter”, klinkt het aan de andere kant.

De kledijcontainers vormen al langer een punt van discussie in Vlaanderen. In het verleden ontbrak een wettelijk kader rond het plaatsen van dergelijke toestellen, waardoor het op heel wat plaatsen op de textiel Far West begon te lijken. Uiteindelijk kwamen er duidelijke richtlijnen, inclusief het aantal plaatsen dat mocht worden ingenomen. Vreugde bij enkele grote spelers, noodkreten bij de sociale sector die keer op keer hun containers zagen verdwijnen. Het laatste slachtoffer in deze merkwaardige strijd? Wereldmissiehulp VZW, die in Groot-Menen hun verzamelpunten zien verdwijnen.

Projecten komen in gedrang

“Vorig jaar besloot intercommunale IMOG dat de rode containers in Groot-Kortrijk geen plaats meer hadden en moesten ze weg”, klinkt het bij klokkenluider en vrijwilliger Philip Vertriest. “In deze zone was Groot-Kortrijk goed voor de helft van de inkomsten die uit die containers kon worden gegenereerd. Groot-Menen was goed voor de andere helft en daar komt nu ook een einde aan. Heel wat projecten waar Wereldmissiehulp VZW aan meewerkt komen zo in het gedrang. De afvalintercommunales schermen met de wetten en regels, maar in realiteit komt het erop neer dat ze steevast kiezen voor de hoogste bieder en dus het geld. Sociale projecten blijven op die manier keer op keer in de kou staan en beterschap is niet meteen in zicht. Er wordt overigens zelden tot nooit gecommuniceerd hierover waardoor er een waas van geheimzinnigheid over die toekenningen zweeft.”

Twee spelers gekozen

Bij MIROM verduidelijkt men dat alles op alles werd gezet om zo transparant mogelijk te werken. “Er was nood aan een duidelijke regelgeving en die is er dan uiteindelijk ook gekomen”, verduidelijkt woordvoerder Jeroen Laseure. “Er werd op het grondgebied van Groot-Menen een openbare aanbesteding uitgeschreven, waarop iedereen kon inschrijven. Uit alle voorstellen werden twee spelers, aan de hand van duidelijke criteria, gekozen. Voor Groot-Menen gaat een deel naar De Kringloopwinkel, een ander deel werd toegekend aan een privé speler. Over de al dan niet gebrekkige communicatie kan ik mij niet uitspreken daar dit in handen is van de gemeente. Er staat wel een overleg gepland met alle betrokken partijen, inclusief de politie, om zo het verschuiven of het verwijderen van de kledingcontainers in goede banen te leiden.”