Robin schrijft over herkrijging Belgische nationaliteit: “De procedure is niet te onderschatten en vergt veel energie”

In het kader van een stage bij Vlamingen in de Wereld (VIW), schreef Robin Demeyere een bijdrage over het herkrijgen van de Belgische nationaliteit. Het stuk werd gepubliceerd in het tijdschrift van de organisatie die zich sinds 1963 inzet om de band tussen Vlamingen die zijn uitgeweken en Vlaanderen te behouden.

Robin Demeyere (23) studeert rechten aan de UGent. “Eind vorig jaar heb ik een vrijwillige stage gedaan bij Vlamingen in de Wereld”, start Robin zijn verhaal. “Mijn oom en tante, Youri Ardenoy en Anja Ryssaert, zijn een 12-tal jaren geleden uitgeweken naar de VS. West-Virginia was hun eerste bestemming. Nu wonen ze al zes jaar in Henderson in de buurt van Las Vegas.”

“Zij zijn de officiële vertegenwoordigers van Vlamingen in de Wereld (VIW) voor de staat Nevada. VIW is een organisatie die Vlamingen in het buitenland ondersteunt. Ze bevorderen de onderlinge verbinding, bieden praktische informatie en advies over wonen, werken en ondernemen in het buitenland, en versterken de culturele en sociale banden met Vlaanderen. Ik heb een maand stage gelopen bij VIW in Brussel en heb er een onderzoek gedaan over het herkrijgen van de Belgische nationaliteit.”

“Het is complexe materie die ik bevattelijk heb uitgewerkt in een bijdrage voor het tijdschrift van VIW. Iedere Belg die voor 2007 vrijwillig de nationaliteit van een ander land aannam, verloor automatisch de Belgische nationaliteit omdat er in België tot dan een verbod op dubbele nationaliteit gold.”

Overgangsregeling

“In 2007 kwam daar verandering in en werd het verbod op dubbele nationaliteit afgeschaft. Voor bepaalde landen werd een tijdelijke overgangsregeling voorzien. Een algemene toelating voor twee of meer nationaliteiten kwam er in 2008. Je kan nu om het even welke nationaliteit aannemen zonder de Belgische te verliezen.”

“Deze wet heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat iedereen die de Belgische nationaliteit verloor vóór de invoering van de wet, die niet zomaar kan terugkrijgen. Zo moet je bijvoorbeeld beschikken over onbeperkt verblijfsrecht, wat impliceert dat je voor een langere periode in België moet wonen. De procedure is niet te onderschatten en vergt veel energie en een lange doorlooptijd om de herkrijging te bemachtigen.” (DRD)