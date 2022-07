Rik Durnez (65) en Pasar willen Tielt en omstreken op de fiets: “We hebben een grote blinde vlek op te vullen”

De fiets staat meer dan ooit centraal tijdens de zomer van Pasar Tielt. Nog tot 2 oktober kan je deelnemen aan een fotozoektocht van 40 kilometer en op 14 augustus wacht de klassieker ‘Ip de kleinste vitesse. Een toerk’ alomme rond Tielt’. “Verder zouden we graag eens een volksspelendag op de Poelberg organiseren”, zegt voorzitter Rik Durnez.

Rik Durnez ging vier jaar geleden met pensioen bij bpost, waar hij onder meer regiomanager voor Oost- en West-Vlaanderen van de pakjesdienst Taxipost was toen die pakweg 15 jaar geleden nog grote stappen te zetten had. “Ik herinner me nog goed eind 2008, een periode waarin we voor het eerst de mogelijkheid boden om pakjes te laten leveren in de krantenwinkel. De eerste dag waren het er welgeteld 15. Over heel België, hé.”

Op pakjes gaan we in dit interview niet dieper in. Of toch. Pasar Tielt doet zijn leden en niet-leden deze zomer nogal wat fietsplezier cadeau, te beginnen met een fotozoektocht waar je inmiddels al ruim een maand kunt aan deelnemen. “Vorig jaar organiseerden we die voor het eerst op initiatief van José Houtteman, ons bestuurslid dat een kleine 10 jaar geleden Pasar (de opvolger van Vakantiegenoegens, red.) op de kaart zette in Tielt. Met 130 ingevulde formulieren steeg het aantal deelnemers boven de verwachtingen uit. We noteerden er zelfs uit Antwerpen en Brussel. Allicht had dat veel te maken met de deelnameformulieren die we op camperplaats ‘t Meikensbos hadden gelegd. Hoe dan ook kon een vervolg niet uitblijven.”

Kan je het opzet van dit jaar toelichten?

Rik Durnez: “De zoektocht volgt een traject van ongeveer 40 kilometer langs fietsknooppunten richting de oevers van Mandel en Leie. De start is op onze Markt aan fietsknooppunt 48. Er dienen 42 vragen opgelost te worden, allemaal gelinkt aan een foto. Deelname is gratis en iedere deelnemer maakt kans op een prijs uit de totale prijzenpot van 300 euro onder de vorm van cadeaubonnen. Dat komt overeen met de werkingssubsidie die we van de stad krijgen en die we op deze manier laten terugvloeien naar de bevolking. Deelnameformulieren zijn beschikbaar in het stadhuis en in de bibliotheek, op het Infopunt Toerisme op de Poelberg en op de camperplaatsen ’t Meikensbos en Het Overbuur.”

Op 14 augustus is de fietsliefhebber bij Pasar Tielt alweer aan het juiste adres voor ‘Ip de kleinste vitesse. Een toerk’ alomme rond Tielt’.

“Dat initiatief lokte in het verleden 150 tot 250 deelnemers, waar we weer op hopen als het weer een beetje meezit. Ook deze fietstochten – van respectievelijk 30 en 45 killometer – volgen het knooppuntennetwerk. Dit jaar fietsen we richting Lichtervelde. Starten kan van 13 tot 15 uur na inschrijving in Zaal 7 van De Ponte. Leden betalen 4 euro, niet-leden 6 euro. In die prijs zijn twee drankjes en een versnapering onderweg begrepen.”

Zijn jullie de voorbije twee jaar veel leden kwijtgespeeld?

“Ik mag niet te veel in detail treden over de cijfers, want ons exacte ledenaantal is de schiftingsvraag van onze fotozoektocht. (lacht) Laat ons zeggen dat het er ongeveer tien procent minder zijn dan voorheen. Geen idee hoe dat komt. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 65 euro per gezin. Een som die gevraagd wordt door Pasar nationaal en waarvan wij notabene niets krijgen. Ik kan me indenken dat steeds meer mensen dat te veel beginnen te vinden in een periode waarin het leven steeds duurder wordt.”

“Op Poelberg zouden we heel graag eens een volksspelendag organiseren”

Zijn er activiteiten weggevallen?

“Onze mountainbiketocht is sinds voorjaar 2020 niet meer doorgegaan en op zich heeft dat niets met corona te maken, maar met een gebrek aan actieve bestuursleden, hoe jammer dat ook is voor onze 600 à 700 deelnemers. We bleven maar met enkele personen meer over voor de opbouw en de opkuis. Begin dit jaar was er ook geen sprake van onze toeristische vertelavond, al heeft die wel toekomst, omdat er nog altijd verbazingwekkend veel Tieltenaren zijn die alle mogelijke hoeken van de wereld gaan verkennen. Onze themawandeling hielden we afgelopen lente ook niet in de normale vorm, maar we koppelden ons wagonnetje aan de belevingswandelingen die het stadsbestuur organiseerde en die wij uitwerkten. Later dit jaar gaan we nog op stadsverkenning naar Oostende.”

Wat liggen jullie ambities op korte termijn?

“Nieuw bloed aantrekken om onze zevenkoppige bestuursploeg te versterken en op die manier enkele nieuwe activiteiten te organiseren. Op de Poelberg, waar we vroeger ons lokaal hadden, zouden we heel graag eens een volksspelendag organiseren. Ik vermoed dat de nieuwe uitbaters en het stadsbestuur daar zeker oor naar hebben. Alleszins is er een grote blinde vlek om op te vullen. De dichtste Pasar-afdelingen met een serieuze werking bevinden zich in Ardooie en Deinze, waardoor wij ons geroepen voelen om leden uit Pittem, Ruiselede, Meulebeke en Dentergem aan te trekken. We zijn nog lang niet aan het einde van ons Latijn, maar bijkomende helpende handen zouden het werk veel lichter maken.”

Het formulier voor de fotozoektocht van Pasar Tielt, die nog loopt tot 2 oktober, kan gedownload worden via www.pasar.be/Tielt.